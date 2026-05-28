Tensión en Medio Oriente

Trump amenazó con “volar por los aires” a Omán en medio de la disputa por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos lanzó la advertencia durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, mientras continúan las negociaciones con Irán por el control del estratégico paso marítimo. La declaración generó repercusiones internacionales por involucrar a Omán, un histórico aliado de Washington.