Donald Trump advirtió a Irán que se le acaba el tiempo para alcanzar un pacto, y lanzó una amenaza pública en medio del alto el fuego vigente desde principios de abril, según declaraciones y mensajes difundidos este domingo.
Trump advirtió a Irán que se agota el tiempo para un acuerdo y amenazó con nuevos ataques
El presidente de Estados Unidos sostuvo en una publicación que a Irán "se le acaba el tiempo" para alcanzar un alto el fuego y compartió recreaciones por inteligencia artificial que sugieren la posibilidad de retomar las hostilidades.
En una publicación en su red Truth Social, el mandatario escribió "Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!", frase que fue tomada como ultimátum y que reafirma su presión sobre Teherán en el actual alto el fuego.
Además de ese mensaje, Trump advirtió en una entrevista con Fox News que responsabiliza a Irán por el estancamiento de las negociaciones y dijo que Teherán se retracta de los acuerdos al día siguiente. Aseguró también que les ofrecieron "su polvo nuclear y todo lo que queríamos" y que luego actúan como si no hubiera existido la conversación.
El presidente publicó también una imagen recreada por inteligencia artificial, superpuesta a un mar con barcos iraníes, con la frase "fue la calma antes de la tormenta", lo que alimentó las especulaciones sobre nuevos ataques y reafirmó la amenaza en el discurso presidencial.
Plazo y presión pública
Trump utilizó la expresión de que "se le acaba el tiempo" para subrayar un ultimátum hacia Irán y para marcar un plazo político en el que espera que Teherán vuelva a las negociaciones; esa referencia al tiempo para alcanzar un acuerdo aparece tanto en su post en Truth Social como en su entrevista televisiva.
El mensaje presidencial incluyó el uso de metáforas sobre el reloj y la urgencia, y fue acompañado por la imagen generada por IA que sugiere una posible reanudación de ataques en Medio Oriente, lo que vinculó el ultimátum con la amenaza de acciones militares.
La referencia al alto el fuego vigente desde abril sirve como marco temporal: Trump presentó su advertencia en el contexto de un cese que, según la cobertura, comenzó a principios de ese mes y que ahora enfrenta tensiones por el estancamiento negociador.
Planes militares y reacciones institucionales
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, evitó detallar planes concretos sobre Irán en comparecencias en la Cámara de Representantes y el Senado, y dijo que "Tenemos un plan para intensificar las medidas si fuera necesario", frase que apunta a opciones militares sin especificar pasos.
Según la nota, Hegseth añadió que disponen de planes para revertir la situación y reasignar recursos, declaraciones que, en el marco del alto el fuego vigente, refuerzan la amenaza y la posibilidad de nuevos ataques si no se avanza en el pacto.
Está previsto que Trump hable con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre su viaje a Pekín y la situación en Irán, comunicación que añade una dimensión diplomática a la presión y al ultimátum planteado por el mandatario.
El estancamiento que, según la Casa Blanca, provoca Irán y la mezcla de advertencias públicas, imágenes y declaraciones institucionales dejan como consecuencia inmediata un aumento de la tensión y la expectativa sobre si el alto el fuego se mantendrá o se romperá por nuevos ataques.