19 y 20 de mayo

Putin viajará a China para reunirse con Xi Jinping, tras la visita de Trump

El presidente ruso realizará una visita oficial a Pekín la próxima semana para reunirse con su homólogo chino. El viaje, confirmado por el Kremlin, se produce en un contexto de alta tensión geopolítica y pocos días después de que el presidente estadounidense concluyera su propio viaje oficial.