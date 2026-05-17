Vladimir Putin viajará a China para reunirse con Xi Jinping en Pekín los días 19 y 20 de mayo, según confirmó el Kremlin, en una visita oficial por invitación del mandatario chino. El viaje del mandatario ruso tendrá como uno de sus ejes la conmemoración del 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa, y se prevé que ambos líderes intercambien posiciones sobre cuestiones internacionales y regionales en plena tensión geopolítica.
Putin viajará a China para reunirse con Xi Jinping, tras la visita de Trump
El presidente ruso realizará una visita oficial a Pekín la próxima semana para reunirse con su homólogo chino. El viaje, confirmado por el Kremlin, se produce en un contexto de alta tensión geopolítica y pocos días después de que el presidente estadounidense concluyera su propio viaje oficial.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso difundió en Telegram que durante la estancia se discutirá la asociación integral y la cooperación estratégica entre China y Rusia, con la firma de una declaración conjunta al más alto nivel y varios acuerdos bilaterales. Además, el itinerario oficial incluye reuniones intergubernamentales, interdepartamentales y sectoriales para avanzar en cooperación política y económica.
En Pekín, los mandatarios participarán en la ceremonia de apertura de los Años de Rusia y China 2026-2027 y buscarán coordinar posiciones en la agenda internacional. La visita, confirmada por el Kremlin, se produce después del viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y será la primera vez en el mismo mes que Pekín recibe a los líderes ruso y estadounidense fuera de un formato multilateral.
Tras las conversaciones bilaterales, está previsto que se firmen documentos de carácter intergubernamental y acuerdos comerciales y sectoriales entre ambas administraciones. El programa oficial también contempla un encuentro entre Putin y el primer ministro chino, Li Qiang, para tratar la cooperación económica y comercial que figura entre las prioridades de la delegación rusa.
El viaje llega en un contexto en el que, según las crónicas sobre la reciente visita de Donald Trump a Pekín, las conversaciones estuvieron marcadas por un amplio despliegue protocolario pero sin avances significativos en temas como comercio y conflictos regionales, lo que acentúa la atención sobre el encuentro entre Xi Jinping y Vladímir Putin.
Encuentro en Pekín en plena tensión geopolítica
El encuentro en Pekín se produce en plena tensión geopolítica y pocos días después del viaje de Donald Trump a China, un antecedente citado por las fuentes oficiales. La cercanía temporal entre ambas estadías aumenta el interés sobre cómo Pekín gestionará el diálogo simultáneo con Washington y Moscú sin enmarcarlo en foros multilaterales.
La visita oficial de Putin fue confirmada por el Kremlin y anunciada por el Ministerio ruso, que subrayó la intención de reforzar la cooperación estratégica. En ese marco, la agenda de seguridad y las posiciones frente a crisis regionales serán temas centrales en las conversaciones entre Xi y Vladímir.
Fuentes oficiales indicaron que el objetivo es intercambiar puntos de vista sobre las principales cuestiones internacionales y regionales; el contexto del reciente viaje de Trump añade un elemento de comparación y seguimiento de las relaciones entre grandes potencias en la región.
Agenda oficial y acuerdos previstos en Pekín
Entre los objetivos clave de la visita figura la conmemoración del 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, y la firma de una declaración conjunta que, según el comunicado, busca profundizar la asociación integral entre China y Rusia. La agenda oficial incluye además la apertura de los Años de Rusia y China 2026-2027.
El plan de trabajo contempla la firma de varios acuerdos bilaterales y la suscripción de documentos intergubernamentales, interdepartamentales y sectoriales destinados a ampliar la cooperación económica y comercial. El Kremlin detalló que la actividad diplomática será densa durante los días programados.
En lo institucional, la reunión entre Putin y el primer ministro Li Qiang aparece en la agenda para abordar la cooperación económica. El gobierno ruso difundió la información en Telegram, y las autoridades chinas formalizaron la invitación para que el presidente ruso participe en los actos previstos en Pekín.
Tras las negociaciones, se espera la firma de una declaración conjunta al más alto nivel y la suscripción de acuerdos que impliquen consecuencias institucionales para la cooperación bilateral entre China y Rusia.