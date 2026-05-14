Relaciones internacionales

Trump invitó a Xi Jinping a la Casa Blanca y crecen las expectativas por un nuevo acercamiento

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que invitó a su par chino Xi Jinping a visitar Washington el próximo 24 de septiembre. El posible encuentro se produciría en medio de tensiones comerciales, disputas tecnológicas y negociaciones diplomáticas entre las dos principales potencias mundiales.