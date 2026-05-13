El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega este miércoles a Beijing para mantener una cumbre con el mandatario chino, Xi Jinping, en un escenario internacional atravesado por tensiones comerciales, conflictos bélicos y disputas estratégicas entre ambas potencias.
Trump llega a Beijing para una cumbre clave con Xi Jinping en medio de la disputa comercial y la guerra en Irán
El presidente de Estados Unidos inicia una visita oficial a China para reunirse con Xi Jinping en un contexto marcado por los conflictos geopolíticos, las tensiones por Taiwán y la necesidad de estabilizar la relación entre las dos principales economías del mundo
La reunión, considerada una de las más relevantes del año en materia diplomática, se desarrollará entre el 14 y el 15 de mayo y tendrá en agenda temas sensibles como la guerra en Irán, Taiwán, los aranceles, la inteligencia artificial y la relación económica bilateral.
La visita representa el primer viaje de un presidente estadounidense a China en casi una década y marca un nuevo capítulo en el vínculo entre Washington y Beijing, caracterizado en los últimos años por fuertes tensiones comerciales y desacuerdos geopolíticos.
La agenda de la cumbre
La reunión entre Trump y Xi se produce después de meses de negociaciones para intentar estabilizar la relación bilateral. El encuentro había sido previsto inicialmente para marzo, pero fue postergado debido al conflicto militar con Irán y al impacto internacional derivado de esa crisis.
Entre los principales temas que estarán sobre la mesa aparece la disputa comercial entre ambos países. Aunque en 2025 las dos potencias acordaron una tregua parcial en la guerra arancelaria, persisten desacuerdos vinculados a restricciones tecnológicas, exportaciones de minerales estratégicos y barreras comerciales.
Funcionarios estadounidenses adelantaron que durante la visita podrían anunciarse nuevos mecanismos de cooperación comercial y acuerdos relacionados con inversiones, agricultura y energía. Según trascendió, China también evaluaría ampliar compras de productos estadounidenses, incluidos aviones Boeing y productos agroindustriales.
Otro de los ejes centrales será la situación en Medio Oriente. Estados Unidos busca respaldo diplomático de Beijing para contener la escalada vinculada a Irán y garantizar estabilidad en el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio internacional de petróleo.
China, por su parte, llega a la cumbre con preocupaciones propias. El gobierno de Xi pretende evitar un recrudecimiento de los aranceles estadounidenses y buscar garantías respecto a Taiwán, uno de los temas más delicados en la relación bilateral.
Analistas internacionales sostienen que Beijing intentará aprovechar la necesidad de Washington de mantener estabilidad económica y apoyo diplomático en medio del conflicto iraní.
También formarán parte de las conversaciones cuestiones vinculadas a inteligencia artificial, exportaciones tecnológicas y cooperación en materia nuclear. Las diferencias sobre el acceso chino a tecnología estadounidense siguen siendo uno de los principales focos de tensión entre ambas administraciones.
Una relación marcada por la competencia estratégica
La relación entre Estados Unidos y China atraviesa uno de sus momentos más complejos desde el inicio de la guerra comercial impulsada durante el primer mandato de Trump. En los últimos años, ambos países combinaron períodos de negociación con nuevas restricciones económicas y disputas diplomáticas.
Trump y Xi mantienen un vínculo personal que comenzó durante la primera presidencia del líder republicano. Ambos mandatarios ya mantuvieron varias reuniones desde 2017, aunque el contexto actual aparece mucho más condicionado por la competencia estratégica global y los conflictos regionales.
En Beijing, el operativo de seguridad fue reforzado para recibir a la delegación estadounidense, integrada además por empresarios y referentes del sector tecnológico. Entre los acompañantes figuran ejecutivos de compañías como Nvidia, Boeing y otras firmas vinculadas a sectores clave de la economía estadounidense.
Especialistas en relaciones internacionales consideran que la cumbre buscará principalmente evitar una profundización del enfrentamiento entre ambas potencias más que resolver los conflictos estructurales existentes. Las diferencias sobre Taiwán, el Mar del Sur de China, las sanciones tecnológicas y las alianzas militares continúan siendo factores de tensión permanente.
En paralelo, la guerra en Irán modificó el tablero diplomático internacional y otorgó mayor relevancia al rol chino en las negociaciones globales. Beijing mantiene intereses económicos estratégicos en Medio Oriente y busca preservar la estabilidad energética internacional, mientras Estados Unidos intenta contener el impacto político y económico del conflicto.