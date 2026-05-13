Tensión global

Trump llega a Beijing para una cumbre clave con Xi Jinping en medio de la disputa comercial y la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos inicia una visita oficial a China para reunirse con Xi Jinping en un contexto marcado por los conflictos geopolíticos, las tensiones por Taiwán y la necesidad de estabilizar la relación entre las dos principales economías del mundo