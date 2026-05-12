Bilateral

Trump y Xi Jinping volverán a verse las caras con Taiwán en el centro de las conversaciones

La venta de armas y los acuerdos tecnológicos con la isla desafían la cumbre entre Estados Unidos y China, reavivando viejas tensiones políticas que trascienden a ambos mandatarios. Las reuniones tendrán lugar desde el 13 al 15 de mayo.