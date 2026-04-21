Japón aprobó este martes un cambio de fuerte impacto en su política de defensa al levantar la prohibición de exportar armas letales. La decisión abre la puerta a la venta de misiles, buques de guerra y otro material militar a 17 países con los que Tokio ya tiene acuerdos de cooperación en defensa, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido.
Japón autoriza la venta de armamento letal a países aliados y refuerza su industria militar
Con la aprobación del gobierno de Takaichi, el país revisa su pacifismo de posguerra. Se habilita el envío de misiles y buques a socios clave frente a la tensión regional.
La reforma fue presentada como la modificación más importante en décadas sobre las reglas de exportación de armamento y marca un quiebre respecto del esquema pacifista que Japón sostuvo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo sistema elimina varias restricciones previas, aunque mantiene controles caso por caso y, en principio, sigue excluyendo a países que estén en guerra.
La primera ministra Sanae Takaichi defendió la medida con el argumento de que el entorno de seguridad es cada vez más complejo y que ningún país puede proteger su paz por sí solo. También sostuvo que transferir equipamiento a socios estratégicos contribuirá a mejorar sus capacidades defensivas y, en consecuencia, a reforzar la seguridad japonesa.
Un cambio que toca el corazón del Japón de posguerra
La decisión golpea en un punto sensible de la identidad política japonesa. Tras la guerra, el país quedó atado a una doctrina fuertemente defensiva, asentada en la Constitución de 1947 y especialmente en el artículo 9, que renuncia a la guerra como derecho soberano. Ese marco no desaparece, pero vuelve a quedar bajo presión con este nuevo giro.
No es un movimiento aislado. En 2014, el entonces primer ministro Shinzo Abe ya había flexibilizado la prohibición total de ventas militares para permitir desarrollos conjuntos con aliados. Luego, en 2023 y 2024, Japón volvió a relajar reglas para habilitar exportaciones ligadas a sistemas producidos bajo licencia y al programa de caza de nueva generación con Reino Unido e Italia.
Lo que cambia ahora es la escala. Reuters señaló que la reforma elimina cinco categorías restrictivas y permite evaluar un abanico mucho más amplio de exportaciones, incluida la venta de armamento con capacidad letal. Por eso, el paso fue leído como una transformación mayor de la política japonesa de posguerra.
Los argumentos del gobierno de Takaichi
La administración de Takaichi plantea que Japón necesita fortalecer su base industrial de defensa y actuar con más flexibilidad frente a un escenario regional dominado por la presión de China, Corea del Norte y Rusia. También sostiene que el desgaste de la producción armamentística de Estados Unidos, exigida por conflictos como los de Ucrania y Medio Oriente, obliga a ampliar la red de proveedores aliados.
Dentro de esa lógica, Tokio busca no solo comprar y desarrollar, sino también vender. El gobierno considera a la industria de defensa como un sector que debe ganar escala, sostener innovación y reforzar la interoperabilidad con socios estratégicos. Ya hay proyectos en marcha con Australia, Reino Unido e Italia que anticipaban ese cambio de mentalidad.
Takaichi, de todos modos, insistió en que el compromiso de Japón con su trayectoria pacífica “permanece inalterable”. Esa fue la fórmula elegida para intentar equilibrar una decisión que, hacia adentro y hacia afuera, fue interpretada como una señal de remilitarización parcial del país.
Apoyos, críticas y temor a una deriva militar
El cambio fue recibido positivamente por aliados como Estados Unidos, Australia y algunos países del sudeste asiático, que ven en Japón un socio industrial y militar cada vez más relevante en el Indo-Pacífico. La posibilidad de adquirir fragatas, misiles o drones japoneses aparece para ellos como una forma de diversificar proveedores y reforzar capacidades frente al crecimiento chino.
Pero el rechazo también fue inmediato. China acusó a Japón de avanzar hacia el militarismo y de poner en riesgo la estabilidad regional, mientras que sectores opositores dentro del propio país advirtieron que la medida erosiona principios pacifistas que definieron a Japón durante ocho décadas.
Ese choque de lecturas explica por qué la reforma no se agota en una norma comercial. Lo que está en discusión es el lugar que Japón quiere ocupar en el nuevo mapa estratégico de Asia y hasta qué punto está dispuesto a revisar los límites que se impuso a sí mismo después de 1945.
Qué cambia desde ahora
En lo inmediato, las exportaciones quedarán limitadas a 17 países que ya tienen acuerdos de transferencia de equipamiento y tecnología de defensa con Japón. Cada operación deberá pasar por la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional, y el gobierno prometió monitorear el uso del armamento una vez entregado.
En principio, Japón seguirá sin vender armas letales a países en conflicto. Sin embargo, varios reportes indicaron que podrían contemplarse excepciones bajo “circunstancias especiales” vinculadas a necesidades de seguridad nacional, un detalle que amplía todavía más el alcance potencial de la reforma.
La medida, así, no solo reordena la política defensiva japonesa. También deja abierta una discusión de fondo sobre cuánto queda del viejo Japón pacifista y cuánto empieza a asomar de una nueva potencia dispuesta a jugar un papel más activo, armado y comercial en la seguridad internacional.