La creciente tensión geopolítica en Asia volvió a quedar en evidencia tras los ejercicios militares desarrollados por Japón y sus aliados en aguas cercanas a Taiwán y al mar de China Meridional. Durante las maniobras, fuerzas japonesas dispararon misiles tierra-barco Type-88 que impactaron y hundieron un viejo buque filipino utilizado como blanco de prueba.
China cuestionó los simulacros militares de Japón en aguas cercanas a Taiwán
Japón realizó ejercicios militares conjuntos en Filipinas junto a Estados Unidos y otros países aliados, incluyendo el lanzamiento de misiles tierra-barco que hundieron un antiguo navío filipino en el mar de China Meridional. La operación generó una inmediata reacción de China, que acusó a Tokio de profundizar un proceso de remilitarización y elevar la tensión en la región Asia-Pacífico.
La operación se llevó adelante en el marco de ejercicios conjuntos realizados en Filipinas y contó con la participación de tropas de Estados Unidos, Japón, Australia y Filipinas, además de contingentes de Francia, Nueva Zelanda y Canadá.
El lanzamiento fue observado por autoridades de alto nivel, entre ellas los ministros de Defensa de Japón y Filipinas, quienes presenciaron la maniobra en la provincia filipina de Ilocos Norte, ubicada a unos 400 kilómetros de Taiwán.
Según reportes desde el lugar, los dos proyectiles alcanzaron exitosamente el objetivo fijado en aguas del mar de China Meridional, provocando el hundimiento del antiguo navío utilizado para la práctica militar.
China acusó a Japón de acelerar su remilitarización
La respuesta de Beijing no tardó en llegar. El gobierno chino cuestionó duramente los ejercicios y aseguró que representan una nueva señal del giro militar impulsado por Tokio.
A través de declaraciones oficiales, China calificó el lanzamiento como “otro ejemplo del impulso de las fuerzas derechistas japonesas por una acelerada remilitarización de Japón”.
El endurecimiento del discurso chino se produce en medio de un contexto regional marcado por disputas territoriales, tensiones en torno a Taiwán y una creciente presencia militar de Estados Unidos y sus aliados en el Indo-Pacífico.
Para Beijing, este tipo de maniobras constituyen una amenaza directa a la estabilidad regional y forman parte de una estrategia de contención impulsada por Washington junto a sus socios asiáticos.
El giro defensivo de Japón
En los últimos años, Japón avanzó progresivamente hacia una política de defensa más activa, alejándose parcialmente de la postura pacifista adoptada tras la Segunda Guerra Mundial.
La actual primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha reforzado esa línea política mediante un aumento del presupuesto militar, la modernización de capacidades defensivas y una mayor cooperación estratégica con Estados Unidos y otros aliados regionales.
El gobierno japonés sostiene que el fortalecimiento militar responde al complejo escenario de seguridad en Asia, especialmente frente al crecimiento del poderío chino y las amenazas provenientes de Corea del Norte.
Los ejercicios desarrollados esta semana forman parte de una serie de maniobras militares que se extienden durante 19 días y movilizan a unos 17.000 efectivos de distintos países.
Las actividades concluirán el próximo viernes y son consideradas una de las mayores demostraciones de coordinación militar multinacional realizadas en la región en los últimos años.
Un escenario regional cada vez más sensible
La realización de simulacros cerca de áreas estratégicas como Taiwán y el mar de China Meridional incrementa la preocupación internacional sobre una eventual escalada militar en Asia-Pacífico.
El mar de China Meridional es una de las rutas marítimas más importantes del mundo y mantiene disputas territoriales entre China y varios países vecinos, mientras que Taiwán continúa siendo uno de los puntos más sensibles en la relación entre Beijing y Washington.
En ese contexto, cada ejercicio militar, despliegue naval o prueba misilística adquiere una fuerte dimensión política y diplomática, profundizando la competencia estratégica entre China y el bloque liderado por Estados Unidos en una de las regiones más decisivas del escenario internacional.