Escala la tensión en Asia

China cuestionó los simulacros militares de Japón en aguas cercanas a Taiwán

Japón realizó ejercicios militares conjuntos en Filipinas junto a Estados Unidos y otros países aliados, incluyendo el lanzamiento de misiles tierra-barco que hundieron un antiguo navío filipino en el mar de China Meridional. La operación generó una inmediata reacción de China, que acusó a Tokio de profundizar un proceso de remilitarización y elevar la tensión en la región Asia-Pacífico.