Norcoreanas viajaron este domingo a Seúl para disputar la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de Asia, en lo que representa la primera visita de atletas de Corea del Norte a Corea del Sur en casi ocho años desde la última vez que hubo presencia oficial en diciembre de 2018. El equipo femenino Naegohyang aterrizó en el aeropuerto internacional de Incheon procedente de Beijing y se dirigió inmediatamente al autobús que lo trasladó a Suwon.
Histórico viaje de futbolistas norcoreanas a Corea del Sur para jugar unas semifinales
El equipo Naegohyang llegó a la capital de Corea del Sur este domingo para disputar el encuentro ante el Suwon FC. En total, treinta y nueve norcoreanos, entre ellos veintisiete futbolistas Norcoreanas, fueron escoltados tras su desembarco.
En el desembarco viajaron treinta y nueve norcoreanos, incluidos veintisiete integrantes que son futbolistas Norcoreanas y miembros del cuerpo técnico, que cruzaron una zona con medios y controles de seguridad; las jugadoras iban vestidas con blazers y faldas a juego y caminaron sin detenerse hasta el vehículo oficial, que partió escoltado por la policía hacia Suwon, a unos 40 kilómetros al Sur de Seúl.
La visita responde a la programación de la semifinal de la Liga Femenina continental: Naegohyang enfrentará al Suwon Football Club Women en el estadio de Suwon el miércoles, en una llave de semifinales de la competencia de clubes de Asia. Más de 7.000 entradas se agotaron rápidamente la semana anterior y alrededor de 3.000 localidades para el partido del miércoles fueron adquiridas por organizaciones civiles que forman un grupo conjunto de aficionados.
A los 39 norcoreanos se les permitió permanecer en Corea del Sur por una semana en caso de que el equipo avance a la final programada para el sábado en el mismo estadio; Naegohyang ya disputó encuentros fuera de su país en esta edición de la competición en Myanmar y Laos, y ahora llega a Corea del Sur para una instancia decisiva en la Liga de Campeones.
Desembarco y traslado
El desembarco en Incheon fue rápido y con presencia visible de seguridad y medios: el club salió del control de pasaportes y se dirigió al autobús sin detenerse, mientras grupos pro-unificación aclamaban a las visitantes en los alrededores del aeropuerto. Las futbolistas Norcoreanas mantuvieron silencio público durante el traslado y el autobús fue escoltado por la policía hasta Suwon, según reportaron Gawon Bae, Yoonjung Seo y Brad Lendon.
En total 39 personas conformaron la delegación norcoreana, con 27 jugadoras en la lista oficial, lo que confirma la magnitud del viaje deportivo y la logística entre Pyongyang y Seúl que facilitó la llegada desde Beijing. El equipo de Pyongyang, Naegohyang, aterrizó procedente de la capital china y fue recibido en Corea del Sur con el protocolo habitual para competiciones internacionales.
El partido de semifinales en Suwon concentró la atención local y regional: las entradas se agotaron y la organización del torneo permitió la entrada de aficionados civiles que compraron miles de boletos, lo que sitúa a la visita como un evento deportivo de alto interés dentro de la Liga Femenina de clubes en Asia.
Contexto y antecedentes
La llegada ocurre en un momento de relaciones poco cálidas entre las dos Coreas: en el último mes, el líder norcoreano Kim Jong Un revisó la Constitución para reafirmar la distinción entre los dos territorios y eliminó una cláusula vinculada a la reunificación, mientras su país promovió desarrollos militares recientes, según el reporte disponible.
Por su parte, el presidente surcoreano Lee Jae Myung intentó mejorar las relaciones a través de la zona desmilitarizada y reducir tensiones heredadas de la gestión anterior, un contexto político que acompaña la inusual presencia de atletas norcoreanos en suelo surcoreano para una competencia continental.
En términos deportivos, el programa femenino norcoreano registra éxitos notables: varias jugadoras de Naegohyang integraron selecciones juveniles que ganaron torneos mundiales sub‑20 y sub‑17, y el deporte es presentado en su país como fuente de orgullo nacional, antecedentes que explican la participación del club en instancias decisivas de la Liga de Campeones Femenina de Asia.
La delegación permanecerá en Corea del Sur al menos una semana y, en caso de clasificación, jugará la final el sábado en el mismo estadio de Suwon, un hecho con implicaciones deportivas y humanas para las jugadoras y el cuerpo técnico.