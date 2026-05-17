Liga de Campeones Femenina de Asia

Histórico viaje de futbolistas norcoreanas a Corea del Sur para jugar unas semifinales

El equipo Naegohyang llegó a la capital de Corea del Sur este domingo para disputar el encuentro ante el Suwon FC. En total, treinta y nueve norcoreanos, entre ellos veintisiete futbolistas Norcoreanas, fueron escoltados tras su desembarco.