Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, advirtió este miércoles que Corea del Norte podría haber incorporado una nueva instalación de enriquecimiento y que hay mayor actividad en el complejo nuclear de Yongbyon.
Alerta internacional sobre Corea del norte ante "serios avances" de su capacidad nuclear
Elevó el alerta el argentino Rafael Grossi, titular del organismo, avalado en el análisis de imágenes satelitales que indicaron la finalización de una planta de enriquecimiento con capacidad para material apto para armas.
Grossi expresó que el régimen norcoreano hizo “avances muy serios” en su capacidad nuclear, y señaló indicios de operación en el reactor de 5 megavatios, la unidad de reprocesamiento y un reactor de agua ligera, además de otras instalaciones del complejo, según la nota del organismo, dijo Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica.
La OIEA observó la construcción de un edificio con similitudes a salas de enriquecimiento y afirmó que el análisis de características externas indicaba una expansión significativa de la capacidad de enriquecimiento; Imágenes satelitales de abril, citadas por el Center for Strategic and International Studies, respaldaron esa evaluación.
El organismo informó que el enriquecimiento de uranio ofrece una vía alternativa al reprocesamiento del plutonio para obtener material apto para armas y que las autoridades surcoreanas también detectó varias instalaciones de enriquecimiento, un paso clave para la fabricación de ojivas.
Evidencias técnicas
El OIEA detalló que monitorea un nuevo edificio en Yongbyon con similitudes a una instalación de enriquecimiento en Kangson y registró un rápido aumento de la actividad operacional en varias unidades del complejo, según el informe del director.
Grossi estimó que el programa nuclear norcoreano cuenta con “unas pocas decenas de ojivas”, basando esa evaluación en indicios como la operación del reactor de agua ligera y la activación de instalaciones además de Yongbyon, dijo Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica.
El análisis técnico incluyó Imágenes satelitales y la comparación de características externas de construcciones, que llevaron al OIEA a calificar la expansión de capacidad de enriquecimiento como significativa, de acuerdo con la agencia y con expertos citados.
Reacciones internacionales
Grossi comentó también que el OIEA no vio evidencia de uso de tecnología rusa en el programa norcoreano, y advirtió sobre intercambios militares entre Pyongyang y Rusia que podrían implicar asistencia tecnológica, aunque consideró prematuro sacar conclusiones firmes.
Sobre Corea del Sur, el director invitó a Seúl a trabajar estrechamente con la organización para evitar riesgos de proliferación en el proyecto de reactores navales y anunció que comenzarán conversaciones formales con las autoridades surcoreanas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, reafirmó que su país trabajará con el OIEA con transparencia en el proyecto de submarinos nucleares y con el más alto nivel de salvaguardias, según un comunicado del ministerio.
Como consecuencia institucional, la OIEA mantendrá la vigilancia sobre el complejo de Yongbyon y buscará garantías contra cualquier desvío de material, mientras que Seúl y la agencia iniciarán conversaciones formales para abordar los desafíos de la energía nuclear naval.