Giorgia Meloni anunció la suspensión de la renovación automática del acuerdo de defensa entre Italia e Israel, en una decisión que marca un giro político de alto impacto en medio de la crisis abierta en Medio Oriente. El pacto abarca cooperación militar, intercambio de equipamiento e investigación tecnológica para las fuerzas armadas.
Italia endureció su postura y suspendió el acuerdo de defensa con Israel
Giorgia Meloni confirmó que Italia suspendió la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel, un entendimiento que incluye cooperación militar, intercambio de material e investigación tecnológica.
Casualmente, este aviso se dio tan sólo horas después de que Meloni criticara abiertamente a Donald Trump por sus dichos “inaceptables” sobre León XIV.
La primera ministra italiana hizo el anuncio durante una actividad en Verona y explicó que la medida fue adoptada “en consideración de la situación actual”. La señal llega en un contexto de creciente tensión diplomática y de mayor incomodidad en Europa frente a la escalada bélica en la región.
Qué suspendió Italia
La decisión no implica la ruptura inmediata de vínculos bilaterales, pero sí frena la renovación automática del memorando que ordenaba la cooperación en defensa entre ambos países. Se trata de un acuerdo de largo alcance, con cláusulas sobre material militar, entrenamiento y desarrollo tecnológico aplicado al área militar.
El entendimiento había sido firmado originalmente en 2003, durante el gobierno de Silvio Berlusconi, y se renovaba cada cinco años salvo decisión en contrario. La suspensión anunciada por Meloni interrumpe justamente ese mecanismo automático de continuidad.
Según trascendió en Italia, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, ya le comunicó formalmente la decisión a su par israelí, Israel Katz. De ese modo, Roma convirtió en acción diplomática una señal política que ya venía madurando en medio del deterioro del vínculo con Tel Aviv.
El contexto político del giro de Meloni
La decisión de Meloni no aparece aislada. En los últimos días crecieron las tensiones entre Italia e Israel por episodios vinculados al conflicto en Líbano y por disparos de advertencia que afectaron a tropas italianas de la misión de paz de la ONU desplegadas en la zona.
Ese escenario aceleró el malestar dentro del gobierno italiano y también sumó presión interna sobre Meloni, que hasta ahora había mantenido una posición más cercana a Israel que otros líderes europeos. El giro expone una toma de distancia en un momento especialmente sensible para su frente político y diplomático.
A la par de la suspensión del acuerdo, la jefa de gobierno italiana pidió que la comunidad internacional redoble los esfuerzos para empujar conversaciones de paz, estabilizar la situación regional y garantizar la reanudación de suministros esenciales, incluida la energía.
Un vínculo bajo revisión
La reacción israelí buscó bajarle peso al anuncio y planteó que el acuerdo no tenía un contenido operativo decisivo en esta etapa. Aun así, la medida fue leída como una señal diplomática fuerte, sobre todo por venir de una dirigente que hasta hace poco era considerada una de las aliadas más firmes de Israel dentro del tablero europeo.
El paso dado por Roma se inscribe en una secuencia más amplia de enfriamiento político. Italia ya había convocado al embajador israelí tras el incidente en Líbano, mientras que del otro lado también hubo una respuesta diplomática con la citación del embajador italiano.
La suspensión del pacto de defensa, por lo tanto, agrega una capa nueva a ese deterioro. No se trata solo de una cuestión formal entre ministerios: también refleja que la guerra reordenó alianzas, tensó equilibrios internos en Europa y obligó a varios gobiernos a recalibrar públicamente su relación con Israel.