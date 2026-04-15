El papa León XIV llegó este miércoles a Camerún en el marco de su primera gira por África, en una visita marcada por una tregua temporal en el conflicto armado que afecta a regiones del país. La medida fue anunciada por grupos separatistas con el objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades previstas y garantizar la seguridad de civiles y autoridades.
León XIV inicia una histórica visita a Camerún en medio de una tregua por la guerra civil
Grupos separatistas anunciaron un alto el fuego temporal para garantizar la seguridad durante la visita del pontífice, que incluye un llamado a la paz en una de las regiones más afectadas por el conflicto.
Una tregua excepcional
La llegada del pontífice se produce en un contexto complejo para Camerún, donde desde 2017 se desarrolla un conflicto entre el gobierno central y movimientos separatistas de las regiones anglófonas del noroeste y suroeste. La violencia ha dejado miles de víctimas y un elevado número de desplazados internos.
En este escenario, la denominada Alianza por la Unidad —que agrupa a distintos sectores separatistas— anunció una pausa de tres días en los combates. El objetivo, según expresaron en un comunicado, es permitir un “viaje seguro” tanto para el papa como para los fieles que participarán en las actividades religiosas.
Se trata de un hecho poco frecuente en el marco de este conflicto, que lleva casi una década sin una solución política concreta. La tregua, de carácter limitado, no implica un acuerdo de fondo, pero representa un gesto de distensión en medio de un escenario de violencia persistente.
El conflicto tiene su origen en tensiones históricas entre la mayoría francófona del país y las minorías angloparlantes, que reclaman mayor autonomía o la creación de un Estado independiente. Desde el inicio de la crisis, se estima que más de 6.000 personas murieron y al menos 600.000 debieron abandonar sus hogares.
Agenda papal
La visita de León XIV forma parte de una gira más amplia por África que incluye también a Argelia, Angola y Guinea Ecuatorial. En Camerún, el pontífice tiene previsto desarrollar una agenda centrada en cuestiones sociales, políticas y humanitarias, con énfasis en la paz y la reconciliación.
Entre las actividades más relevantes figura un encuentro con autoridades en la capital, Yaundé, así como una reunión con el presidente Paul Biya, quien se encuentra en el poder desde 1982.
Además, el Papa participará en un “encuentro por la paz” en la ciudad de Bamenda, considerada uno de los epicentros del conflicto separatista. Allí se espera que pronuncie un mensaje orientado a promover el diálogo y la reconciliación entre las partes enfrentadas.
Desde el Vaticano señalaron que la visita también abordará temas como la gobernabilidad, la lucha contra la corrupción y el rol de las instituciones en contextos de crisis. En ese sentido, el viaje busca reforzar la presencia de la Iglesia como actor social en regiones atravesadas por conflictos y desigualdades.
La gira papal se inscribe en una estrategia más amplia que pone el foco en África como un continente clave para el presente y el futuro del catolicismo. En países como Camerún, la Iglesia no solo cumple un rol religioso, sino también social, con presencia en áreas como la educación, la salud y la asistencia comunitaria.
Si bien no se espera que la visita resuelva el conflicto, sí se la considera un gesto simbólico relevante en términos diplomáticos y humanitarios. La tregua anunciada por los separatistas, aunque temporal, refleja el impacto que puede tener la presencia del pontífice en escenarios de tensión.
En este contexto, la visita de León XIV adquiere un valor particular: combina el carácter pastoral con una dimensión política implícita, en la que el llamado a la paz se vuelve central frente a una crisis que continúa sin una salida definitiva.