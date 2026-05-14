En un movimiento que sacudió los mercados globales y marcó un punto de inflexión en las tensas relaciones bilaterales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el gobierno chino ha formalizado el compromiso de compra de 200 aeronaves comerciales al fabricante norteamericano Boeing. El anuncio, realizado durante una entrevista concedida a Fox News en medio de su visita oficial a la capital china, representa el primer gran pedido de aviones de Beijing a la firma de Chicago en casi diez años.
Donald Trump anunció que China comprará 200 aviones Boeing
En el marco de su cumbre bilateral en Beijing con Xi Jinping, el mandatario estadounidense confirmó un acuerdo millonario que rompe con una sequía de ventas de casi una década. "Boeing quería 150 y consiguió 200", reveló Trump sobre la operación que busca equilibrar la balanza comercial entre ambas potencias.
Un acuerdo que supera las expectativas
Según detalló el mandatario estadounidense, la negociación superó los objetivos iniciales planteados por la propia compañía aeroespacial. "Boeing quería 150 y consiguió 200. Eso es mucho trabajo", afirmó Trump, destacando la magnitud de un contrato que inyectará miles de millones de dólares a la industria manufacturera de su país.
Aunque aún no se ha especificado el desglose de los modelos incluidos en el paquete, Trump calificó a las unidades como "grandes", lo que sugiere una fuerte presencia de aviones de fuselaje ancho (como el 787 Dreamliner o el 777X), ideales para las rutas internacionales que China busca expandir tras la normalización del tráfico aéreo global.
Boeing recupera el liderazgo frente a Airbus
Este anuncio llega en un momento de fuerte recuperación para Boeing. Tras años marcados por crisis de seguridad y sanciones geopolíticas —que incluyeron el congelamiento de activos por parte de Pekín en 2025 debido a la venta de armas a Taiwán—, el fabricante estadounidense ha logrado estabilizar su producción.
Los datos recientes son alentadores para la firma: entre enero y abril de este 2026, Boeing entregó 190 aviones comerciales, superando a su competidor europeo Airbus en el mismo periodo. Con el nuevo pedido chino, la empresa suma un total de 297 pedidos en lo que va del año, consolidando un ritmo de crecimiento un 20% superior al registrado el año anterior.
El contexto de la cumbre en Beijing
La noticia surge en el segundo día de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, un encuentro que ha generado una enorme expectativa internacional. Como informó oportunamente El Litoral, la agenda de los mandatarios no solo incluye el comercio de bienes tangibles, sino también discusiones críticas sobre tecnología, inteligencia artificial y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán.
Para los analistas internacionales, este acuerdo por los aviones funciona como una "ofrenda de paz" económica por parte de China para suavizar las tensiones arancelarias que han caracterizado el segundo mandato de Trump. No obstante, el trasfondo sigue siendo complejo: mientras se firman contratos civiles, Pekín mantiene sanciones contra las subsidiarias de defensa de Boeing por el suministro de armamento a la isla de Taiwán.
El compromiso de compra de estos 200 aviones no es solo un triunfo comercial para la administración Trump, sino un respiro estratégico para la economía global, que observa con atención cada gesto de distensión entre las dos potencias. Resta ver si este pacto comercial será el preludio de un acuerdo más amplio que ponga fin a la guerra de aranceles o si se trata simplemente de un movimiento táctico en un tablero geopolítico que sigue siendo extremadamente volátil.