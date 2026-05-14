Giro histórico en la guerra comercial

Donald Trump anunció que China comprará 200 aviones Boeing

En el marco de su cumbre bilateral en Beijing con Xi Jinping, el mandatario estadounidense confirmó un acuerdo millonario que rompe con una sequía de ventas de casi una década. "Boeing quería 150 y consiguió 200", reveló Trump sobre la operación que busca equilibrar la balanza comercial entre ambas potencias.