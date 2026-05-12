Rusia probó este martes con éxito su misil balístico intercontinental (ICBM) Sarmat, informó la agencia de noticias TASS.
Rusia evaluó con éxito un nuevo misil balístico intercontinental
Tiene un alcance de más de 35.000 kilómetros y una potencia explosiva cuatro veces superior a la de cualquier misil occidental equivalente, subrayó Putin.
El Sarmat puede alcanzar con precisión los objetivos asignados y realizar misiones de disuasión estratégica, lo que refuerza significativamente las capacidades de combate de Rusia, añadió TASS, citando al comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia, Sergei Karakayev.
Tras señalar que Rusia desarrolló sistemas estratégicos avanzados y únicos para penetrar todos los sistemas de defensa antimisiles, el presidente Vladimir Putin afirmó que el Sarmat es el sistema ICBM más potente del mundo, capaz de superar todas las redes de defensa antimisiles actuales y futuras.
El Sarmat tiene un alcance de más de 35.000 kilómetros y una potencia explosiva cuatro veces superior a la de cualquier misil occidental equivalente, indicó Putin, quien señaló que se desplegará a finales de 2026.
El Sarmat es capaz de moverse hacia su objetivo a velocidades hipersónicas —superiores a Mach 17— cambiando de trayectoria en rumbo y altura para que ningún sistema de defensa antimisiles pueda interceptarlo. Cuenta con una carga útil de alrededor de 10 toneladas.
“Este es el sistema de misiles más potente del mundo, que en cuanto a potencia no es inferior al sistema de misiles Voevoda que tenemos en servicio, como se acaba de decir, de fabricación aún soviética. La potencia total de la carga de combate transportada es más de cuatro veces superior a la potencia de cualquier análogo occidental existente”, señaló el presidente de Rusia.
Las reacciones tras la prueba
"Hoy (martes) a las 11:15, las Fuerzas de Misiles Estratégicos lanzaron el misil balístico intercontinental pesado de combustible líquido más moderno, el Sarmat. El lanzamiento fue exitoso y la misión se cumplió", manifestó el alto mando, agregando que el primer regimiento de misiles equipado con el nuevo sistema comenzará a entrar en servicio activo a finales de año.
Por su parte, Putin ha calificado a Sarmat como el complejo de misiles más potente del mundo. "Este es el sistema de misiles más potente del mundo, que en cuanto a potencia no es inferior al sistema de misiles Voevoda que tenemos en servicio, como se acaba de decir, de fabricación aún soviética", indicó.
"La potencia total de la carga de combate transportada es más de cuatro veces superior a la potencia de cualquier análogo occidental existente", dijo el presidente. "El misil puede viajar no solo en trayectoria balística, sino también suborbital, lo que le permite un alcance de más de 35.000 kilómetros, duplicando su precisión y su capacidad para penetrar todos los sistemas de defensa antimisiles existentes y futuros", explicó.