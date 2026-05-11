Rusia acusó este lunes a Ucrania de violar en 23.802 ocasiones el alto el fuego acordado entre ambos países durante las celebraciones del Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial.
Rusia denunció más de 23 mil violaciones al alto el fuego acordado con Ucrania
Moscú aseguró que Ucrania incumplió miles de veces la tregua de tres días acordada por el Día de la Victoria. Kiev también acusó a Rusia de continuar con ataques.
La denuncia fue realizada por el Ministerio de Defensa ruso, que aseguró que las fuerzas ucranianas continuaron con ataques, bombardeos y operaciones con drones en distintas zonas del frente.
Moscú denunció ataques y bombardeos
Según el comunicado difundido en Moscú, las tropas ucranianas realizaron 12 intentos de asalto durante las últimas 24 horas.
Además, Rusia sostuvo que Ucrania ejecutó 767 bombardeos utilizando sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, artillería terrestre y morteros.
El Ministerio de Defensa ruso agregó que también se registraron 6.905 ataques con drones durante el período de cese al fuego.
Ataques en Belgorod y respuesta rusa
Las autoridades rusas señalaron además que instalaciones civiles de la región de Belgorod fueron atacadas con 18 drones ucranianos.
De acuerdo con la información oficial difundida por Moscú, al menos dos personas resultaron heridas producto de esos ataques.
Rusia aseguró que respondió “de la misma manera” a las acciones ucranianas y afirmó haber atacado posiciones de artillería, sistemas de cohetes y bases de lanzamiento de drones.
Rusia afirmó haber derribado drones
El Ministerio de Defensa indicó también que los sistemas de defensa aérea rusos destruyeron 85 drones de ala fija sobre distintas zonas del frente de combate.
Al mismo tiempo, Moscú sostuvo que durante el alto el fuego no utilizó aviación táctica-operativa, drones de ataque ni unidades de misiles de sus Fuerzas Armadas.
El cese al fuego había sido acordado el viernes y se extendía entre sábado y lunes, coincidiendo con las conmemoraciones rusas por la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial.
Acusaciones cruzadas entre Moscú y Kiev
Las acusaciones no fueron unilaterales. Ucrania también denunció durante el fin de semana que Rusia continuó realizando ataques pese a la tregua anunciada.
Según autoridades ucranianas, al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridas en distintos bombardeos registrados el domingo.
Además, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que las tropas rusas realizaron alrededor de 60 ataques sobre posiciones ucranianas durante la jornada.