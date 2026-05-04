Rusia anunció este lunes una tregua unilateral en Ucrania para los días 8 y 9 de mayo, en línea con lo propuesto por el presidente ruso, Vladímir Putin, para conmemorar el aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.
Rusia propone tregua en Ucrania para conmemorar la victoria sobre el régimen nazi
Ante el próximo aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, el Kremlin planteó a Kiev una pausa en las hostilidades. Moscú planea un desfile y plantea serias advertencias contra cualquier intento de perturbar las festividades.
Según la nota del Ministerio de Defensa, Moscú espera que Kiev siga su ejemplo y respete el cese de hostilidades durante el viernes y el sábado, día en el que tendrá lugar un desfile militar en la Plaza Roja.
“Si el régimen de Kiev intenta implementar sus planes criminales para perturbar la celebración del 81º aniversario de la victoria en la Gran Guerra patriótica, las fuerzas armadas rusas lanzarán, en represalia, un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev”, indicó en un comunicado el Ministerio de Defensa ruso, divulgado en el servicio de mensajería MAX, respaldado por el Kremlin.
Los militares rusos aseguraron que Rusia, “pese a tener esa capacidad, se había abstenido hasta ahora de tales acciones por razones humanitarias”.
Declaraciones de Zelenski en Ereván
La nota agrega que en Moscú han tomado nota de unas declaraciones hechas este lunes por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván, en las que se contenían “amenazas de atacar Moscú precisamente el 9 de mayo”.
Zelenski dijo previamente hoy, día en que un misil ruso impactó en Járkiv, que Rusia teme un ataque con drones el día del desfile militar en la plaza Roja de Moscú.
“Rusia ha anunciado un desfile del 9 de mayo en Moscú sin equipamiento militar. Si esto ocurre será la primera vez en muchos, muchos años. No pueden permitirse equipamiento militar y temen que los drones puedan sobrevolar la Plaza Roja”, afirmó Zelenski.
El presidente ucraniano realizó estas declaraciones horas después de que un dron ucraniano impactara en un edificio de Moscú situado a unos diez kilómetros del Kremlin, según ha confirmado el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.
La propuesta de una tregua en Ucrania por el 9 de mayo fue realizada la semana pasada por Putin durante una conversación telefónica con el líder estadounidense, Donald Trump. Putin y Zelenski ya consensuaron dos breves treguas similares en 2025.
Con todo, Ucrania insiste en un alto el fuego de al menos 30 días, lo que es rechazado por Moscú. Zelenski ordenó previamente a su equipo que contacte con la Casa Blanca para “aclarar los detalles” de la tregua rusa por el 9 de mayo.