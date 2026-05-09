En la Plaza Roja

81 años de la victoria soviética: Putin reivindica la invasión a Ucrania

En una ceremonia inusualmente discreta y sin el despliegue de armamento pesado de años anteriores, Vladimir Putin encabezó el desfile por el 81° aniversario del triunfo sobre la Alemania nazi. Marcado por un acuerdo de no agresión con Ucrania y la ausencia de líderes occidentales, el mandatario ruso utilizó el estrado para comparar la gesta soviética con la actual ofensiva en territorio vecino.