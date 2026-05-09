Admite "errores innecesarios"

Reino Unido: Starmer asume la culpa pero resiste los pedidos de dimisión

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó como "muy duros" los resultados de las elecciones locales, donde el Partido Laborista perdió feudos históricos y sufrió el avance imparable de la derecha populista. Pese a la presión interna de sus propios diputados y la pérdida de confianza pública, el premier descartó una renuncia inmediata y prometió un plan para "romper el statu quo".