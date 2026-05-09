A menos de dos años de su histórica victoria en las generales, el gobierno de Keir Starmer enfrenta su hora más oscura. Este sábado, el primer ministro británico rompió el silencio tras la estrepitosa caída del Partido Laborista en los comicios locales, admitiendo haber cometido "errores innecesarios" que socavaron la confianza del electorado.
Reino Unido: Starmer asume la culpa pero resiste los pedidos de dimisión
El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó como "muy duros" los resultados de las elecciones locales, donde el Partido Laborista perdió feudos históricos y sufrió el avance imparable de la derecha populista. Pese a la presión interna de sus propios diputados y la pérdida de confianza pública, el premier descartó una renuncia inmediata y prometió un plan para "romper el statu quo".
A través de un artículo de opinión publicado en el diario The Guardian, Starmer ensayó una autocrítica profunda, aunque insuficiente para calmar las aguas en Westminster.
"Estos resultados han sido muy duros. Duele perder a líderes locales brillantes, amigos y colegas. Asumo la responsabilidad y lo siento profundamente", escribió el jefe del Gobierno, quien se encuentra bajo el fuego cruzado de la oposición y de un ala de su propio partido que ya exige su salida.
Un mapa político teñido de rojo
El golpe en las urnas ha sido transversal y geográficamente devastador para el laborismo. En Inglaterra, con la casi totalidad de los consistorios escrutados, el partido de gobierno perdió más de 1.400 concejales. Sin embargo, las heridas más profundas se registraron en las naciones periféricas:
Gales: El laborismo, que gobernaba de manera ininterrumpida desde 1999, cayó a la tercera posición, desplazado por los independentistas de Plaid Cymru y el vertiginoso ascenso de Reform UK.
Escocia: La gestión de Starmer quedó relegada al segundo puesto, por detrás del Partido Nacional Escocés (SNP), y sorprendentemente empatada en escaños con la derecha populista.
Las cifras preliminares en Inglaterra consolidan un nuevo escenario político: Reform UK se alza como la fuerza más votada con 1.428 asientos, dejando a los laboristas (954) y a los conservadores (772) en un segundo plano que redefine el tradicional bipartidismo británico.
Presión interna y el "camino de salida"
La acumulación de escándalos en el gabinete, sumada a una creciente percepción de inacción gubernamental, ha dejado a Starmer en una situación de extrema debilidad. Actualmente, una veintena de diputados laboristas han pedido públicamente su dimisión o, en su defecto, la presentación de un plan de transición para un nuevo liderazgo.
Pese a este escenario, Starmer se mantiene firme en el número 10 de Downing Street. El primer ministro descartó un giro ideológico hacia los extremos —ya sea a la izquierda o a la derecha— y aseguró que su respuesta será una hoja de ruta centrada en resultados tangibles.
"El mensaje de los británicos ha sido claro y debemos responder", afirmó.
El líder laborista prometió que en los próximos días expondrá medidas concretas para "romper con el statu quo" y recuperar la iniciativa política. No obstante, con un partido fragmentado y una opinión pública hostil, la "luna de miel" de julio de 2024 parece hoy un recuerdo lejano en medio de una crisis de gobernabilidad que apenas comienza.