En una jornada que marca un antes y un después en la política de Europa del Este, Péter Magyar juró este sábado como primer ministro de Hungría.
Magyar asume el mando en Hungría con una fuerte promesa de reforma institucional
Tras 16 años de liderazgo de Viktor Orbán, el líder del partido Tisza, Péter Magyar, asumió oficialmente la jefatura de Gobierno. Con una mayoría constitucional en el Parlamento y un mandato de cambio profundo, el nuevo primer ministro enfrenta el reto inmediato de recomponer las relaciones con la Unión Europea y estabilizar una economía golpeada por el déficit y la crisis energética global.
El ascenso del líder de centroderecha pone fin a casi dos décadas de hegemonía de Viktor Orbán y abre un periodo de incertidumbre y esperanza para una nación que busca redefinir su rol ante la comunidad internacional.
Magyar llega al poder respaldado por la contundente victoria obtenida en los comicios del pasado 12 de abril.
Su partido, Tisza, no solo alcanzó la jefatura de Gobierno, sino que obtuvo una mayoría constitucional que le otorga las herramientas legales para revisar las reformas estructurales de la administración saliente, muchas de las cuales fueron blanco de críticas por parte de organismos internacionales por el debilitamiento de las instituciones democráticas.
"El pueblo húngaro nos ha dado un mandato para poner fin a décadas de inacción", sentenció Magyar en su primer discurso ante la Asamblea Nacional.
El mandatario hizo un llamado directo a los legisladores para comprender que el pedido de la ciudadanía trasciende un mero recambio de nombres: "Los húngaros expresaron que quieren un cambio de sistema para empezar de nuevo", afirmó desde el estrado del Parlamento.
El desafío de una economía en tensión
El nuevo gobierno hereda un panorama financiero complejo. La economía húngara, que mostró signos de fragilidad durante el primer trimestre del año, enfrenta ahora la presión del aumento en los costos de la energía, impulsado por la inestabilidad geopolítica en el Medio Oriente.
Magyar ha sido honesto respecto a la gravedad de la situación, advirtiendo que el déficit fiscal podría escalar hasta el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) durante este ejercicio. Esta fragilidad en las cuentas públicas podría condicionar el ritmo de las reformas prometidas y poner a prueba el respaldo popular en los primeros meses de gestión.
Uno de los pilares de la estrategia de Magyar será la normalización del vínculo con Bruselas. La recuperación de los miles de millones de euros de los fondos de la Unión Europea —actualmente suspendidos debido a disputas con la gestión anterior sobre el Estado de derecho— es considerada vital para apuntalar las finanzas y financiar proyectos de infraestructura.
La asunción de Magyar fue ratificada en el Parlamento con una votación de 140 votos a favor, 54 en contra y una abstención, sobre un total de 199 diputados. Con este respaldo legislativo, el líder de 45 años inicia una gestión que promete ser observada de cerca por todo el continente, en un intento por devolver a Hungría a la senda del crecimiento y la integración regional.