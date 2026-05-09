Tras la era Orbán

Magyar asume el mando en Hungría con una fuerte promesa de reforma institucional

Tras 16 años de liderazgo de Viktor Orbán, el líder del partido Tisza, Péter Magyar, asumió oficialmente la jefatura de Gobierno. Con una mayoría constitucional en el Parlamento y un mandato de cambio profundo, el nuevo primer ministro enfrenta el reto inmediato de recomponer las relaciones con la Unión Europea y estabilizar una economía golpeada por el déficit y la crisis energética global.