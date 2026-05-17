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Escalada militar en Medio Oriente

Israel y Estados Unidos se preparan para una posible reanudación de la guerra con Irán

Las negociaciones diplomáticas atraviesan un momento crítico y crece la tensión en la región. Washington y Tel Aviv reforzaron sus movimientos militares ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos con Teherán.

La situación en Medio Oriente volvió a ingresar en una etapa de máxima tensiónLa situación en Medio Oriente volvió a ingresar en una etapa de máxima tensión
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La situación en Medio Oriente volvió a ingresar en una etapa de máxima tensión luego de que Israel y Estados Unidos intensificaran sus preparativos militares ante una posible reanudación del conflicto con Irán.

Mientras las negociaciones diplomáticas muestran señales de estancamiento, distintos movimientos estratégicos alimentan el temor de una nueva escalada bélica en una región marcada por meses de enfrentamientos y crisis humanitaria.

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Preparativos militares y negociaciones en crisis

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales y agencias de noticias, Israel declaró el estado de alerta reforzado en varios sectores de sus fuerzas armadas, mientras Estados Unidos incrementó el despliegue logístico y operativo en Medio Oriente.

La decisión se da en medio de crecientes dudas sobre la continuidad de las conversaciones destinadas a sostener el frágil alto el fuego alcanzado semanas atrás.

Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que las diferencias entre Washington y Teherán continúan siendo profundas, especialmente en torno al programa nuclear iraní y a las exigencias de Estados Unidos para limitar el desarrollo de armamento estratégico.

Israel declaró el estado de alerta reforzado en varios sectores de sus fuerzas armadasIsrael declaró el estado de alerta reforzado en varios sectores de sus fuerzas armadas

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a endurecer su postura en los últimos días y cuestionó las propuestas presentadas por Irán para avanzar hacia un acuerdo definitivo.

En paralelo, funcionarios iraníes advirtieron públicamente que el país responderá ante cualquier nuevo ataque militar. Desde Teherán sostienen que mantienen capacidad operativa suficiente pese a los bombardeos sufridos durante los últimos meses sobre instalaciones militares y nucleares.

La tensión también se trasladó a otros puntos estratégicos de la región. El estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de petróleo, volvió a quedar en el centro de las preocupaciones internacionales ante posibles interrupciones del comercio marítimo.

Analistas consideran que cualquier nuevo episodio bélico podría impactar directamente sobre el precio del crudo y generar efectos en la economía global.

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En las últimas horas, además, se conocieron movimientos de aeronaves de reabastecimiento de la Fuerza Aérea estadounidense y nuevas operaciones militares israelíes sobre posiciones vinculadas a Hezbollah en el sur del Líbano. Las acciones son observadas como parte de una estrategia regional de presión y prevención frente a posibles ataques coordinados por grupos aliados a Irán.

Un conflicto que mantiene en alerta a la región

El actual escenario representa una nueva etapa de un conflicto que se agravó a comienzos de este año, cuando Estados Unidos e Israel realizaron ataques coordinados sobre territorio iraní. Desde entonces, la región atravesó sucesivos episodios de represalias, lanzamientos de misiles y operaciones militares que involucraron también a grupos armados de países vecinos.

Si bien semanas atrás ambas partes habían dado señales de acercamiento para intentar sostener una tregua, las negociaciones comenzaron a deteriorarse rápidamente. Las diferencias sobre el alcance del programa nuclear iraní, las garantías de seguridad regional y las condiciones para levantar sanciones económicas dificultaron cualquier avance concreto.

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La posibilidad de un reinicio de las hostilidades genera preocupación en distintos gobiernos y organismos internacionales. En Europa y Asia crece el temor a un agravamiento de la crisis energética global, mientras que en Medio Oriente persiste la inquietud por el impacto humanitario que podría tener una nueva ofensiva militar de gran escala.

Al mismo tiempo, el conflicto ya comenzó a mostrar consecuencias indirectas en otros frentes. Israel incrementó sus operaciones sobre Gaza y el sur del Líbano tras la tregua parcial con Irán, argumentando riesgos de reagrupamiento de Hamas y Hezbollah.

Según reportes internacionales, también se registraron nuevos episodios de tensión cibernética y amenazas sobre infraestructuras estratégicas vinculadas al suministro energético.

En Washington, el Pentágono reconoció además un fuerte incremento de los costos militares asociados al conflicto. Las estimaciones oficiales hablan de decenas de miles de millones de dólares destinados a operaciones, logística y despliegues en la región durante los últimos meses.

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