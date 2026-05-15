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Según Unicef

Desde el inicio de los ataques de Israel murieron al menos 200 niños en Líbano

La agencia de Naciones Unidas para la Infancia expresó preocupación por el creciente impacto humanitario sobre la población menor de edad, mientras continúan los episodios de violencia y aumentan las cifras de heridos y desplazados en el país árabe.

Organismos internacionales alertaron sobre el impacto de la violencia en la población. Crédito: REUTERS.Organismos internacionales alertaron sobre el impacto de la violencia en la población. Crédito: REUTERS.
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La agencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió sobre el grave impacto que la escalada de violencia en el Líbano está teniendo sobre la población infantil, en un contexto marcado por continuos ataques militares y una frágil situación humanitaria.

Según datos difundidos por el organismo, desde el 2 de marzo al menos 200 niños murieron y 806 resultaron heridos, lo que equivale a un promedio cercano a 14 menores afectados por día en ese período. La información se basa en cifras del Ministerio de Salud Pública del Líbano.

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Violencia pese al alto el fuego

Unicef señaló que, incluso después del alto el fuego anunciado el 17 de abril, la violencia no se detuvo por completo. En ese período, al menos 23 niños murieron y 93 resultaron heridos, lo que evidencia la continuidad de los ataques en distintas zonas del país.

Flares are fired by Israeli forces in Arnoun as seen from Marjayoun, Lebanon May 14, 2026. REUTERS/Karamallah DaherLa comunidad internacional sigue de cerca las negociaciones para intentar reducir la escalada de tensión en la región.

El director regional de Unicef para Oriente Medio y Norte de África, Edouard Beigbeder, expresó preocupación por el momento en que se producen estas muertes, al señalar que muchos menores deberían estar retomando sus actividades escolares y espacios de juego, pero continúan expuestos a situaciones de riesgo.

El organismo remarcó que la repetición de episodios violentos, desplazamientos forzados e incertidumbre prolongada está generando un impacto profundo en la infancia libanesa.

Situación humanitaria

Unicef estimó que alrededor de 770.000 niños en el Líbano enfrentan un aumento significativo del sufrimiento emocional debido a la exposición constante a la violencia y la pérdida de entornos seguros.

Ali Soueidan, 60, from southern Lebanon, drinks coffee with his wife in his damaged house, in the southern suburbs of Beirut, Lebanon, May 8, 2026. REUTERS/Raghed Waked TPX IMAGES OF THE DAYEl aumento de víctimas y desplazados profundiza la preocupación por la situación en Medio Oriente.

Entre las consecuencias más frecuentes se mencionan el miedo persistente, la ansiedad intensa, las pesadillas, el insomnio y sentimientos de desesperanza. La agencia advirtió además que, sin apoyo psicosocial y atención en salud mental, estos efectos podrían derivar en problemas crónicos o permanentes.

El organismo también alertó que las necesidades humanitarias superan ampliamente los recursos disponibles para asistencia, en un contexto donde la demanda de ayuda sigue en aumento.

Negociaciones y contexto

En paralelo, autoridades de Israel y del Líbano concluyeron recientemente una nueva ronda de conversaciones en Washington, en el marco de un proceso de diálogo mediado por Estados Unidos. Según informaron fuentes oficiales, las partes calificaron el encuentro como “productivo” y acordaron continuar las negociaciones.

Mientras tanto, el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddine, indicó que el conflicto ha provocado un número total de 2.882 fallecidos y 8.768 heridos, una cifra que continúa en aumento pese a los intentos de reducción de la violencia.

El escenario regional se mantiene bajo tensión en medio de una guerra más amplia que involucra a distintos actores internacionales, lo que complica las perspectivas de estabilidad a corto plazo.

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