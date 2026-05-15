Según Unicef

Desde el inicio de los ataques de Israel murieron al menos 200 niños en Líbano

La agencia de Naciones Unidas para la Infancia expresó preocupación por el creciente impacto humanitario sobre la población menor de edad, mientras continúan los episodios de violencia y aumentan las cifras de heridos y desplazados en el país árabe.