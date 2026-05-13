Benjamin Netanyahu aseguró este miércoles que realizó un viaje secreto a Emiratos Árabes Unidos durante la guerra con Irán para reunirse con el presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Netanyahu aseguró que viajó en secreto a Emiratos Árabes durante la guerra con Irán
El primer ministro israelí afirmó que mantuvo una reunión reservada con el presidente de Emiratos Árabes Unidos en plena escalada bélica con Irán.
Según la oficina del primer ministro israelí, el encuentro se desarrolló el 26 de marzo en la ciudad de Al Ain y representó “un avance histórico” en la relación entre ambos países.
Emiratos negó la versión israelí
Pese a las declaraciones difundidas desde Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí rechazó públicamente la información. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos calificaron como “infundados” los reportes sobre la supuesta visita secreta de Netanyahu al país.
La versión había sido publicada inicialmente por Reuters y luego amplificada por distintos medios internacionales durante las últimas horas.
De acuerdo con fuentes citadas en los informes, el director del Mossad, David Barnea, también habría viajado en varias ocasiones a Emiratos durante el conflicto con Irán. Los encuentros habrían tenido como objetivo coordinar acciones militares e intercambiar información vinculada a la guerra en Medio Oriente.
Además, trascendió que Israel compartió sistemas de defensa aérea con Emiratos, incluyendo baterías de Iron Dome y personal especializado.
Una alianza cada vez más estrecha
La relación entre Israel y Emiratos Árabes Unidos se fortaleció notablemente desde la firma de los Acuerdos de Abraham en 2020. Aquel entendimiento convirtió a Emiratos en el primer país islámico en normalizar relaciones diplomáticas con Israel, seguido luego por Bahréin, Marruecos y Sudán.
Con el paso de los años, el vínculo evolucionó hacia una cooperación más amplia en áreas de seguridad, tecnología y defensa regional.
Tensiones regionales y acusaciones internacionales
Durante la guerra con Irán también aparecieron versiones sobre supuestos ataques secretos ejecutados por Emiratos contra objetivos iraníes.
Entre ellos se mencionó un ataque sobre una refinería en la isla iraní de Lavan como represalia por ofensivas previas contra instalaciones petroleras emiratíes.
Tanto Israel como Emiratos mantienen además una relación cercana con la administración estadounidense, aunque ambos países enfrentan cuestionamientos internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra.