Este miércoles Emmanuel Macron, presidente de Francia, cerró una gira de relevancia por países del oriente africano en busca de fortalecer su imagen exterior y hallar una necesaria repercusión hacia dentro.
El balance de la gira de Emmanuel Macron por regiones estratégicas de África
El presidente francés cerró este miércoles un recorrido con foco en lo cultural, lo histórico y lo comercial. La diversificación de riesgos de los países.
Macron estuvo en Egipto, Kenia y Etiopía, todos países cercanos o con salida al Mar Rojo, vía navegable vital ante el cierre del Estrecho de Ormuz, pero aún sensible ante las tensiones en el Cuerno de África y la presencia de los hutíes en Yemen.
Sobre esta diversificación de riesgos que atraviesa a más países en su actual estrategia, como es el caso de Estados Unidos, habló Joaquín Bernardis del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) con El Litoral.
El punto estratégico
Joaquín Bernardis resalta inicialmente que África es una de las zonas de influencia de París y que Macron busca capitalizarlo “por afuera de los socios europeos, con la bandera de la Unión Europea (UE), pero posicionando principalmente a Francia, buscando alternativas para dejar de depender tanto de los Estados Unidos como también buscar alternativas para reducir la dependencia de China”.
El licenciado en Relaciones Internacionales refuerza esta idea de que visitando África oriental se dan “pasos estratégicos que generan un interés clave para Francia al diversificar el riesgo logístico global”
La relación histórica
Hay otro elemento que sigue uniendo al país europeo con el continente más grande del mundo y es su pasado estrictamente colonialista y su presente que lo sostiene ligado estructuralmente a muchos países.
Bernardis comentó al respecto: “Fue una potencia colonialista. Sobre todo en el siglo XIX”, algo que ha sido “disculpado” oficialmente por parte del gobierno por los abusos del pasado
“Francia perdió muchísimo terreno. Ha abandonado sus bases militares por distintos golpes de estado en Burkina Faso, en Mali y en Níger. Recientemente lo hizo en Chad y en un par de meses se va a ir de Senegal”, resaltó el especialista.
“Toda la parte occidental de África, donde estaban los territorios coloniales franceses, ya no tiene pies allí y está buscando posicionarse en otros países africanos, sobre todo los que están en el sur de África”, sumó Bernardis y recordó: “Hizo una gira en noviembre del año pasado y ahora en los países que están justamente en esta zona logística clave que viene a ser la África oriental”.
El ala cultural
“Egipto fue una agenda un poco más cultural”, diferenció Bernardis. “Macron se reunió con el presidente Abdel Fattah el-Sisi, una figura muy importante de los presidentes africanos para anunciar una nueva universidad que forma parte de la francofonía”, sumó.
“El punto clave estuvo en estos últimos días en Kenia, donde se hizo una cumbre donde se llamó ‘África Adelante’, la cual reunió bastantes mandatarios africanos”, continuó el columnista de CyD Litoral.
“Fue el presidente de Kenia, William Ruto, y se anunció un paquete de inversiones de más de 20.000 millones dólares para impulsar todo lo que es la economía azul, o sea, el desarrollo marítimo. Ahí está este interés clave de los franceses, sumando las energías renovables y también la inteligencia artificial”, detalló Bernardis
La agenda oficial se completó este miércoles con la presencia en Adís Abeba, capital de Etiopía, sede de la Unión Africana, buscando si acercar el bloque europeo al africano, por fuera de la relación francesa directa.
La imagen de Macron
Quizás una de las imágenes más virales o presentes en el plano digital de la gira de Macron no haya atravesado el plano diplomático pleno, sino que se trató de una simple interacción con el público joven de Nairobi, capital keniata, y que resumió parte de la búsqueda de perfil del presidente galo.
“Es algo que también caracteriza, si se quiere, esta imagen de los líderes franceses”, reflexionó Bernardis.
“Charles de Gaulle también fue un líder que siempre ha proyectado una imagen muy dura. Este líder militar de la Segunda Guerra Mundial que Macron también trata de emular”, aclaró el licenciado
“Siempre es una característica de Macron, una imagen dura hacia afuera, pero internamente es débil”, aclaró en relación.
Un elemento de relevancia indirecta de la agenda de Macron es el intento de capitalizar su imagen hacia adentro de la interna francesa, no sólo por el apartado político, sino también por el social.
Bernardis destaca que los encuentros en países como Kenia o los anteriores en Sudáfrica y Angola buscan establecer una diplomacia cultural con foco en la fuerte comunidad inmigrante.