Guerra en Medio Oriente

Emiratos Árabes Unidos confirmó ataques directos contra objetivos estratégicos en Irán

La ofensiva marca un cambio en la postura militar de Abu Dabi dentro del conflicto regional. Según medios internacionales y fuentes de inteligencia, los ataques alcanzaron instalaciones energéticas iraníes y elevaron la tensión en el Golfo Pérsico.