La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que trascendiera que Emiratos Árabes Unidos (EAU) realizó ataques directos contra objetivos estratégicos en territorio iraní.
Emiratos Árabes Unidos confirmó ataques directos contra objetivos estratégicos en Irán
La ofensiva marca un cambio en la postura militar de Abu Dabi dentro del conflicto regional. Según medios internacionales y fuentes de inteligencia, los ataques alcanzaron instalaciones energéticas iraníes y elevaron la tensión en el Golfo Pérsico.
La información fue difundida inicialmente por el diario estadounidense The Wall Street Journal y replicada por distintas agencias internacionales, que señalaron que Abu Dabi abandonó su estrategia predominantemente defensiva para involucrarse de manera más activa en el conflicto regional.
De acuerdo con las versiones difundidas por medios internacionales, uno de los ataques habría impactado sobre una refinería ubicada en la isla iraní de Lavan, en el Golfo Pérsico, considerada estratégica para la infraestructura energética de Irán. Reuters indicó que no pudo verificar de forma independiente los detalles de la operación, mientras que el gobierno emiratí evitó confirmar oficialmente las acciones militares.
La ofensiva se produjo en un contexto de creciente deterioro del alto el fuego impulsado semanas atrás por Estados Unidos, tras varios intercambios de ataques entre Irán, Israel y fuerzas estadounidenses en el estrecho de Ormuz.
Un conflicto que se extiende por el Golfo Pérsico
El involucramiento directo de Emiratos Árabes Unidos representa un cambio relevante en el equilibrio regional. Hasta ahora, Abu Dabi había concentrado sus esfuerzos en la defensa aérea y en la protección de infraestructura energética frente a los ataques con misiles y drones lanzados desde Irán desde fines de febrero.
Según datos difundidos por autoridades emiratíes y recogidos por distintos medios internacionales, desde el inicio del conflicto el país interceptó cientos de drones y misiles balísticos dirigidos contra bases militares, puertos y complejos petroleros.
Los ataques iraníes afectaron especialmente instalaciones vinculadas al sector energético y bases donde operan fuerzas estadounidenses y aliadas. Emiratos Árabes Unidos denunció además que algunos de esos bombardeos dejaron muertos y heridos, además de daños en infraestructura crítica.
En paralelo, Teherán viene acusando a países del Golfo de colaborar con operaciones militares impulsadas por Washington y Tel Aviv. Las autoridades iraníes advirtieron en varias oportunidades que responderán ante cualquier agresión lanzada desde territorios aliados de Estados Unidos.
La tensión aumentó todavía más en los últimos días tras nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos del comercio mundial de petróleo. Allí se registraron enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes, además de ataques contra embarcaciones y plataformas energéticas.
Especialistas internacionales advierten que la participación más activa de Emiratos Árabes Unidos podría modificar el escenario geopolítico del Golfo y aumentar el riesgo de una regionalización aún mayor del conflicto.
El impacto regional y las negociaciones en crisis
La nueva escalada militar ocurre mientras continúan deteriorándose las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para sostener un acuerdo de cese del fuego con Irán. Aunque en las últimas semanas existieron conversaciones indirectas, los cruces diplomáticos y militares volvieron a intensificarse.
El gobierno iraní afirmó recientemente que mantiene “el dedo en el gatillo”, aunque aseguró que todavía apuesta por una salida diplomática. Washington, en cambio, acusó a Teherán de incumplir compromisos vinculados al programa nuclear y a la seguridad marítima en Ormuz.
En este contexto, Emiratos Árabes Unidos ratificó que sus alianzas militares y estratégicas constituyen “una cuestión soberana” y sostuvo que tiene derecho a responder frente a amenazas externas.
La situación genera preocupación internacional debido al peso estratégico del Golfo Pérsico en el mercado energético global. El estrecho de Ormuz concentra cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y cualquier interrupción prolongada podría impactar en los precios internacionales del crudo y en la economía global.
Analistas internacionales también observan que Emiratos Árabes Unidos viene consolidando una política exterior más autónoma y activa en Medio Oriente, marcada por acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos y por el fortalecimiento de vínculos estratégicos con Israel desde la firma de los Acuerdos de Abraham en 2020.
Mientras tanto, las autoridades iraníes continúan denunciando la participación indirecta de distintos países árabes en operaciones militares impulsadas contra su territorio. La posibilidad de nuevos ataques y represalias mantiene en alerta a toda la región y alimenta la preocupación sobre una expansión mayor del conflicto.