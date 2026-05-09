Por una tregua formal

Estados Unidos e Irán podrían reanudar las conversaciones la próxima semana

Ambas naciones trabajan contrarreloj junto a mediadores internacionales para dar forma a un memorando de entendimiento de 14 puntos que establezca un alto al fuego oficial durante un mes.. Sin embargo, el Tesoro golpeó la red de suministros de drones iraníes, sumando tensión antes de la cumbre Trump-Xi.