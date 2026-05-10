El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a apuntar con dureza contra Irán con un extenso mensaje publicado en redes sociales, en el que acusó al régimen iraní de “tomarle el pelo” a Washington durante casi cinco décadas y aseguró que “ya no se reirán más” de su país.
Trump acusó a Irán de "tomarle el pelo" a EE.UU. por décadas y aseguró que "ya no se reirán más"
Se vuelve a intensificar el conflicto. El mandatario estadounidense criticó la política exterior de sus predecesores y lanzó nuevas amenazas contra el régimen teocrático, que volvió a poner la mira sobre el Estrecho de Ormuz.
La publicación se produjo en medio de un escenario regional marcado por conflictos abiertos en Medio Oriente, especialmente tras la escalada entre Israel y grupos respaldados por Irán en distintos frentes de la región.
En el posteo en Truth Social, el político norteamericano cargó especialmente contra el ex mandatario Barack Obama, a quien responsabilizó por el acuerdo nuclear alcanzado con Teherán durante su administración.
“Irán estuvo jugando con Estados Unidos y con el resto del mundo durante 47 años”, escribió Trump, quien además sostuvo que el gobierno de Obama les otorgó “cientos de miles de millones de dólares” y “1.700 millones de dólares en efectivo”.
El mandatario republicano afirmó que el dinero fue enviado a Teherán “en aviones, valijas y bolsos” y aseguró que las autoridades iraníes “no podían creer su suerte” al recibir esos fondos.
Trump también acusó a Irán de haber financiado ataques contra estadounidenses durante años y de reprimir violentamente protestas internas. En uno de los tramos más duros del mensaje aseguró que el régimen “mató a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados”. Además, el mandatario utilizó términos despectivos contra Joe Biden, a quien volvió a criticar por la política exterior demócrata y por el manejo de la relación con Teherán.
Asimismo, sostuvo que, durante la gestión de Barack Obama, Irán encontró “al presidente más débil e ingenuo posible” y aseguró que el ex mandatario terminó siendo “un fracaso” para el liderazgo de Estados Unidos.
De nuevo, Ormuz
Las Fuerzas Armadas de Irán afirmaron este domingo que establecieron un "nuevo sistema jurídico y de seguridad" en el estrecho de Ormuz, lo que aportará "ventajas en los planos económico, de seguridad y político", y advirtieron que los países que apliquen las sanciones de Estados Unidos contra la República Islámica afrontarán dificultades para transitar por esa estratégica vía marítima.
"A partir de ahora, los países que sigan a Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Ormuz", declaró el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, en una entrevista con la agencia IRNA, donde aseguró que su país ejerce ahora un control "fundamental y estratégico" sobre el estrecho.
Según el jefe militar, esta nueva situación podría tener efectos económicos, políticos y de seguridad, e incluso contribuir a neutralizar las sanciones secundarias estadounidenses y parte de las sanciones primarias. "Hoy ejercemos soberanía sobre el estrecho de Ormuz y cualquier embarcación que quiera atravesarlo deberá coordinar con nosotros", señaló.
Potencial geopolítico
Teherán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. El tráfico de bienes y mercancías se ve limitado, por un lado, por el bloqueo estadounidense impuesto a los puertos iraníes y, por otro, por las restricciones impuestas por Teherán, que autoriza a cuentagotas el paso por el estrecho.
Akraminia, en tanto, aseguró que hasta ahora Irán no había utilizado plenamente el potencial geopolítico del estrecho y permitía el tránsito tanto de aliados como de adversarios. Sin embargo, el conflicto llevó a Teherán a aprovechar esta capacidad estratégica y a redefinir el marco de control sobre la ruta marítima, por donde transita el 20 por ciento del petróleo mundial e importantes cantidades de gas natural y otras materias primas clave para la economía global.
El gobierno estadounidense anunció el 1 de mayo nuevas sanciones contra los intereses iraníes y advirtió de represalias a los buques que paguen a las autoridades de Teherán para atravesar este estrecho.