Nueva escalada en Medio Oriente

Trump acusó a Irán de "tomarle el pelo" a EE.UU. por décadas y aseguró que "ya no se reirán más"

Se vuelve a intensificar el conflicto. El mandatario estadounidense criticó la política exterior de sus predecesores y lanzó nuevas amenazas contra el régimen teocrático, que volvió a poner la mira sobre el Estrecho de Ormuz.