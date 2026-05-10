Benjamin Netanyahu afirmó este domingo que Irán conserva reservas de uranio enriquecido y material nuclear que "tiene que ser retirado". En CBS News para 60 Minutes, el primer ministro de Israel señaló que, pese al daño infligido por recientes ataques, los objetivos estratégicos no están completos.
Netanyahu advierte que guerra con Irán "no ha terminado"
El premier israelí insistió en que aún quedan tareas pendientes para neutralizar las capacidades militares del régimen en Teherán. “Todavía hay material nuclear que debe ser retirado”, sostuvo.
Netanyahu advirtió que el régimen mantiene instalaciones vinculadas al enriquecimiento que "deben ser desmanteladas" y recalcó su exigencia de eliminar las reservas de uranio enriquecido del país. El premier explicó que la retirada física del material es necesaria para neutralizar capacidades nucleares y reducir riesgos estratégicos en Medio Oriente.
El primer ministro afirmó que, aunque la vigilancia internacional existe, lo esencial es sacar el material: "No terminó, porque todavía hay material nuclear, uranio enriquecido, que debe ser sacado de Irán", dijo Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y agregó que las instalaciones de enriquecimiento deben ser desmanteladas.
Sobre las opciones, el premier israelí afirmó que un acuerdo diplomático sería la vía preferible para extraer ese material, aunque evitó detallar planes militares y reconoció que quedan muchas tareas pendientes para neutralizar capacidades militares, según su relato.
Exigencia sobre el uranio enriquecido
En la entrevista Netanyahu insistió en la exigencia de eliminar el uranio enriquecido que, según él, permite al régimen avanzar hacia capacidad nuclear. El premier dijo que la solución ideal es un acuerdo que permita entrar y sacar el material, y que eso demostraría una eliminación efectiva de las reservas.
El primer ministro describió la posibilidad de acceso físico al uranio enriquecido: "Uno entra y lo saca", afirmó Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, sin ofrecer detalles operativos sobre cómo se concretaría esa extracción.
El discurso vinculó la exigencia sobre el material con la necesidad de desmontar instalaciones de enriquecimiento y aseguró que la mera vigilancia internacional no reemplaza la eliminación física de las reservas que considera críticas para el programa nuclear iraní.
Advertencia sobre tareas pendientes
Netanyahu advirtió que, además del programa nuclear, Irán conserva capacidades militares que requieren trabajo adicional para ser neutralizadas, incluyendo la financiación a grupos aliados y la producción de misiles balísticos.
El premier israelí dijo que los ataques de Estados Unidos e Israel dañaron con fuerza el programa nuclear, pero que aún quedan tareas pendientes para neutralizar capacidades militares y reducir la influencia regional del régimen.
El primer ministro señaló que el presidente Donald Trump comparte una visión similar sobre la necesidad de actuar contra esas capacidades y citó declaraciones de Estados Unidos sobre control y vigilancia del uranio iraní.
Las declaraciones de Netanyahu se produjeron en medio de una tregua extremadamente frágil entre Irán y Estados Unidos, tras semanas de ataques cruzados y ofensivas en la región, y reflejan la postura israelí de que cualquier acuerdo futuro debe garantizar la eliminación efectiva de las reservas iraníes.