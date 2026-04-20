Dos figuras del mundo diplomático con trayectorias conocidas a nivel global: Susana Malcorra y Rogelio Pfirter fueron protagonistas de un conversatorio sobre el tema: "Un mundo en transformación; cambio y futuro". Contó con la moderación de la Lic. Lilia Puig y fue organizado por AFS Programas Interculturales Argentina y Uruguay y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, y se realizó en el auditorio de ésta última institución.
El mundo cada vez más "inestable e imprevisible"
Las alocuciones de Pfitzer y de Malcorra sobre el tema elegido transmitieron diferentes enfoques, pero resultaron complementarias para analizar la complejidad de la crisis global, no sólo en el campo geopolítico sino en el plano de las transformaciones sociales que atraviesan la época. Asimismo, permitieron dimensionar la profundidad de las dificultades para proyectar una salida con paz hacia un nuevo orden internacional.
Temas como las reiteradas transgresiones al Derecho Internacional; la invasión de Rusia a Crimea y luego a Ucrania; el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán y sus consecuencias económicas y energéticas; la posición de China como un nuevo jugador en el escenario mundial y sus apetencias respecto de Taiwán; las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN; los cambios en la producción y el comercio con impacto en el campo laboral y la cultura digital, como también la posibilidad o no, de recuperar las Malvinas ante una pregunta del público, fueron temas analizado por los oradores.
Referencias
Susana Malcorra fue ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina desde diciembre de 2015 hasta junio de 2017 y antes cumplió diversas funciones en las Naciones Unidas, entre ellas, jefa de gabinete del secretario general, Ban Ki Moon.
En tanto, Pfitzer fue embajador argentino ante el Reino Unido de la Gran Bretaña (1995-2000) y luego ante la Santa Sede (2016-2019). Antes, se había desempeñado como director general de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), con sede en La Haya, entre otros cargos.
En el auditorio, se encontraban presentes, por la BCSF, el presidente, Dr. Juan Pablo Durando; el vicepresidente 2°, señor Carlos Vergara; la secretaria, Dra. Teresa Avilé Crepo, el prosecretario, el Arq. Manuel Leiva, el expresidente, Dr. Gustavo Vittori, y directores de la institución.
Asimismo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Rafael Gutiérrez, la secretaria de Turismo de la provincia, Marcela Aeberhard; el vicepresidente de AFS, Víctor Oporto; funcionarios; representantes de las Mesas de Entidades Productivas y del Diálogo Santafesino y allegados a las instituciones anfitrionas.
La cálida bienvenida a los presentes estuvo a cargo del Dr. Juan Pablo Durando en representación de la BCSF y los señores Víctor Oporto y Joaquín Dalla Fontana por AFS, quienes resaltaron la importancia de los intercambios.
2000, año bisagra
En su alocución, Pfirter calificó el presente como "una época muy compleja y de transformación", cuyo inicio lo situó en el 2000, 10 años después de la finalización de la guerra fría. A partir del 2000, las crisis en el ámbito internacional comenzaron a hacerse presentes y fructificar, y citó como hitos, entre otros, la aparición de China como un actor internacional y el acceso de Vladimir Putin al Consejo Nacional de Seguridad de Rusia, que transformó la doctrina nuclear rusa, al sostener que se podían usar las armas nucleares en conflictos con países no nucleares. "Este fue un cambio muy grande", precisó Pfirter.
Remarcó a continuación que, a partir del 2003, Irán comenzó con desarrollos nucleares en forma clandestina y otros países avanzaron en tecnologías y una agenda nuclear. Se produjo la invasión de Rusia a Crimea y luego lo hizo con Ucrania.
Historió, además, las violaciones al Derecho Internacional, y cómo la política de Irán se había volcado a los grupos terroristas. En una parte sustancial de su exposición señaló que Irán, sin acatar los acuerdos internacionales, ha llegado a tener 400 kilos de uranio enriquecido al 60%. "Este porcentaje no es para uso pacífico sino militar", completó, a la vez que deslizó sospechas sobre las armas químicas, que están prohibidas. "Para la política internacional, Irán es peligroso", precisó.
Más adelante en su exposición se refirió a la falta de reacción de la Naciones Unidas, organización que califico como actualmente "intrascendente" para el aporte de soluciones. Se debilitó la figura del secretario general; también la de sus principales órganos, pero, además, la Unión Europea y la OTAN aparecieron sin respuestas para la resolución del conflicto bélico de Rusia con Ucrania. Agregó que Rusia tampoco pudo lograr sus objetivos en este último país.
En cuanto al conflicto EE.UU. e Israel con Irán, dijo, que lo había dejado debilitado a este último, tanto en la parte nuclear como militar y, que, además había perdido la buena relación con los Estados vecinos. Habló de las consecuencias en el plano del petróleo para China y La Unión Europea.
"En esta etapa complicada, se llega a la negociación entre estados Unidos e Irán. Si Irán quiere la paz deberá aceptar algunas cosas, como neutralizar el programa nuclear y misilístico", concluyó Pfirter.
Otros factores concurrentes
En su exposición, Susana Malcorra sostuvo que, efectivamente, desde "el principio de siglo, se observa un proceso de alta inestabilidad e imprevisibilidad en el mundo" y coincidió con la reseña de Pfirter. Refiriéndose a otros factores que agravan el panorama mundial, citó la asimetría en los enfrentamientos, elemento que se observaba entre los países y también entre los actores no gubernamentales.
Aludió a una falta de compromiso con la ley internacional y remarcó desvíos significativos producidos en las últimas décadas. "Teníamos un sistema que fue previsto en la doctrina del autocontrol entre Estados Unidos y Rusia por el interés propio y para trabajar en la estabilidad.
Esto ha desaparecido", señaló. "El mundo hacia adelante es complejo de imaginar", remarcó Malcorra mencionó otros elementos que complejizan el panorama, tales como "la evolución de las tecnologías, que han alcanzado una velocidad de renovación que genera angustia". Otro factor ha sido el comercio en un mundo globalizado con integración de cadenas de valor con el fin de bajar los costos, que ha tenido su impacto en el campo laboral.
La ex canciller habló de "una enorme cantidad de traslados de fuentes de trabajo desde el oeste hacia el este. El fenómeno generó personas con capacidades, pero sin ocupación" y puso, por ejemplo, que en el gobierno de Obana, en Estados Unidos, se habían creado 4 millones de nuevos puestos de trabajo, pero no había sido suficiente. "En EE.UU. hay una enorme insatisfacción y angustia en la población porque no tiene una visión de futuro"
"La dinámica social está muy compleja", aseveró Malcorra, quien sostuvo que había población que no encontraba una solución de sus problemas en la democracia y que se volcaba a esquemas más autoritarios.
La ex canciller se refirió, asimismo, a la influencia de las redes sociales en la información y generación de grupos cerrados entre quienes piensan de la misma manera; al debilitamiento de las instituciones globales y a la ruptura de la confianza entre los ciudadanos y la política.
Abogó, finalmente, por la oportunidad de repensar el sistema institucional para que "no todo dependa de los grandes poderes" y agregó que Estados Unidos no sumirá más el rol de Policía del mundo y que tampoco lo hará China.
Al término de sus presentaciones, los oradores respondieron a preguntas del público y luego compartieron con los asistentes un vino de honor, en el cual se continuó el intercambio con los asistentes a la actividad.