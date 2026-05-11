El presidente de los Estados Unidos endureció su postura luego de leer la contrapropuesta de Irán a la definió como una "pedazo de basura". Donald Trump habló este lunes en el Salón Oval, donde agregó que el alto el fuego está en duda y comparó la tregua con “un paciente que tiene apenas un 1% de posibilidades”.
Trump rechazó la propuesta de Irán, pone en duda la tregua y promete una "victoria total"
El presidente de Estados Unidos calificó la contrapropuesta de Teherán de "pedazo de basura", y refuerza su postura en medio de un conflicto bélico que vuelve a intensificarse.
Tras el rechazo, el mandatario prometió una victoria total y volvió a remitir su mensaje público en su red Truth Social donde escribió “No me gusta. TOTALMENTE INACEPTABLE”, sin detallar puntos concretos, y enfatizó la necesidad de que Estados Unidos y los aliados actúen Unidos ante lo que calificó como una respuesta iraní inaceptable.
El endurecimiento de la postura responde al rechazo fulminante de la propuesta de Teherán, que pedía el fin de la guerra en Medio Oriente en todos los frentes, compensaciones, el levantamiento del bloqueo naval y el descongelamiento de activos iraníes; la oferta también reclamaba el reconocimiento de soberanía sobre el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones.
Endurecimiento de la postura
La reacción oficial de Washington consolidó un giro hacia el endurecimiento ante Irán: Trump dice que la tregua está al borde y prometió victoria total en un conflicto que acumula diez semanas de hostilidades, según el reporte desde la Casa Blanca.
En el Salón Oval el presidente calificó la contraoferta como un “pedazo de basura” y sostuvo que la tregua tiene pocas posibilidades de sobrevivir tras ese rechazo fulminante; más tarde detalló en su red social que la propuesta es “TOTALMENTE INACEPTABLE”.
La administración, preocupada por el impacto económico y estratégico, busca mantener a los aliados unidos, pese a las reservas públicas de algunos socios de la OTAN para apoyar acciones militares en el estrecho de Ormuz.
La propuesta de Teherán
Desde Teherán, el vocero Esmaeil Baghaei defendió la oferta de Irán y afirmó que Estados Unidos mantiene exigencias unilaterales e irrazonables. Dijo que la propuesta pide el fin de la Guerra, el levantamiento del bloqueo y la liberación de activos iraníes injustamente congelados.
La contraoferta iraní reclamó además garantías sobre el paso por el estrecho de Ormuz y medidas para asegurar la seguridad regional, y el presidente del Parlamento iraní indicó que Teherán está dispuesto a dar una lección frente a cualquier agresión.
El choque retórico aumentó el temor a una escalada que afecte el tránsito marítimo y el suministro mundial de petróleo, en un contexto donde el estrecho de Ormuz sigue siendo un foco crítico y las exportaciones energéticas se vieron reducidas.
Como consecuencia humana e institucional, la rápida respuesta del gobierno estadounidense tensionó la diplomacia y complicó la búsqueda de apoyo internacional, mientras siguen los cruces en la región y crece la incertidumbre sobre la continuidad del alto el fuego.