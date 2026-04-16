Aviones de guerra israelíes realizaron dos ataques aéreos consecutivos este jueves contra el puente Qasmiyeh sobre el río Litani, en el sur del Líbano, destruyéndolo por completo, según informó la cadena de TV libanesa Al Jadeed.
Israel destruyó un puente estratégico en el sur del Líbano mediante ataques aéreos
El operativo militar tuvo como objetivo cortar las rutas de suministro en la zona fronteriza. La destrucción de la estructura afecta la conectividad entre las principales aldeas del sur libanés.
Se trata de un puente que forma parte de la principal ruta costera que conecta la ciudad de Sidón con la zona de Tiro, y era el último paso que quedaba hacia zonas del sur del Líbano luego de la destrucción de otras infraestructuras cercanas.
Según dicho medio libanés, un dron realizó un ataque en dos fases cerca del puente antes de los bombardeos aéreos.
Con la eliminación del puente se interrumpe completamente el tráfico a lo largo de la ruta costera, una arteria vital que conecta las regiones del sur con la capital, Beirut.
Debido al hecho, el ejército libanés evacuó un puesto de control en el puente y cerró las rutas que conducen a la zona.