#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Medio Oriente

Israel y Líbano acordaron extender 45 días el cese del fuego

El 14 y 15 de mayo, Estados Unidos albergó dos días de conversaciones “altamente productivas entre Israel y Líbano”. En las últimas horas se registraron nueve muertes tras ataques israelíes en el sur libanés.

Columna de humo en el sur del Líbano tras un ataque israelí este viernes 15 de mayo de 2026. Crédito: REUTERS/StringerColumna de humo en el sur del Líbano tras un ataque israelí este viernes 15 de mayo de 2026. Crédito: REUTERS/Stringer
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Israel y Líbano acordaron extender por 45 días el cese del fuego, en las negociaciones que se mantienen en Washington, informó el viernes el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El 14 y 15 de mayo, Estados Unidos albergó dos días de conversaciones “altamente productivas entre Israel y Líbano”, informó en la red X el vocero del Departamento de Estado Tommy Pigfott. “La cesación de hostilidades del 16 de abril se extenderá por 45 días para permitir un mayor progreso”.

Mirá tambiénDesde el inicio de los ataques de Israel murieron al menos 200 niños en Líbano

Además, se lanzará una “vía de seguridad” en el Pentágono el 29 de mayo con delegaciones militares de ambos países.

“Esperamos que estas discusiones avancen hacia una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial mutuas, y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera compartida”, concluye el comunicado.

Smoke billows from southern Lebanon following an Israeli strike, as seen from Marjeyoun, Lebanon, May 15, 2026. REUTERS/StringerColumna de humo en el sur del Líbano tras un ataque israelí este viernes 15 de mayo de 2026. Crédito: REUTERS/Stringer

Israel está representado por su embajador en Washington, Yechiel Leiter, y altos funcionarios de seguridad, mientras que la delegación libanesa incluye a su embajadora en Washington, Nada Hamadeh Mouawad, y al ex embajador libanés en Estados Unidos, Simon Karam.

Finalizada la reunión, Leiter, afirmó en la red X que la tercera ronda de conversaciones con su homólogo libanés fue “franca y constructiva”.

“Espero con interés los próximos pasos”, tuiteó. “Habrá altibajos, pero el potencial de éxito es grande. Lo primordial durante las negociaciones será la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestros soldados”.

Ataques israelíes dejan 9 muertos en el sur del Líbano

Ataques israelíes dejaron al menos nueve muertos y decenas de heridos en el sur del Líbano el viernes, informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA) libanesa.

Mirá tambiénNetanyahu aseguró que viajó en secreto a Emiratos Árabes durante la guerra con Irán

Un dron israelí atacó un automóvil en la ciudad de Nabatieh y mató a dos personas que, según reportes, recogían ayuda alimentaria; una tercera resultó herida, informó la agencia Xinhua.

Un ataque aéreo nocturno en Harouf dejó cuatro muertos; otros dos ataques causaron tres muertos y cuatro heridos, según la NNA.

Soldiers set up a roadblock on the road leading to the tourist site of Rosh HaNikra in northern Israel, following a drone strike from Lebanon that injured three Israeli civilians according to the Israeli military, May 14, 2026. REUTERS/Shir ToremControl de carretera en el camino que conduce al sitio turístico de Rosh HaNikra, en el norte de Israel, tras un ataque con drones procedente del Líbano que hirió a tres civiles israelíes, según el ejército israelí, el 14 de mayo de 2026. Crédito: REUTERS/Shir Torem

El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Líbano indicó que los ataques en varias localidades del distrito de Tiro provocaron al menos 37 heridos, entre ellos personal médico, mujeres y niños.

El ejército israelí emitió alertas de evacuación para varias ciudades del sur del Líbano. Hezbolá afirmó haber atacado drones, tropas, excavadoras militares y un tanque Merkava israelíes en distintas zonas del sur libanés.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Israel
Estados Unidos
Medio Oriente
Benjamín Netanyahu

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro