Israel y Líbano acordaron extender por 45 días el cese del fuego, en las negociaciones que se mantienen en Washington, informó el viernes el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Israel y Líbano acordaron extender 45 días el cese del fuego
El 14 y 15 de mayo, Estados Unidos albergó dos días de conversaciones “altamente productivas entre Israel y Líbano”. En las últimas horas se registraron nueve muertes tras ataques israelíes en el sur libanés.
El 14 y 15 de mayo, Estados Unidos albergó dos días de conversaciones “altamente productivas entre Israel y Líbano”, informó en la red X el vocero del Departamento de Estado Tommy Pigfott. “La cesación de hostilidades del 16 de abril se extenderá por 45 días para permitir un mayor progreso”.
Además, se lanzará una “vía de seguridad” en el Pentágono el 29 de mayo con delegaciones militares de ambos países.
“Esperamos que estas discusiones avancen hacia una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial mutuas, y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera compartida”, concluye el comunicado.
Israel está representado por su embajador en Washington, Yechiel Leiter, y altos funcionarios de seguridad, mientras que la delegación libanesa incluye a su embajadora en Washington, Nada Hamadeh Mouawad, y al ex embajador libanés en Estados Unidos, Simon Karam.
Finalizada la reunión, Leiter, afirmó en la red X que la tercera ronda de conversaciones con su homólogo libanés fue “franca y constructiva”.
“Espero con interés los próximos pasos”, tuiteó. “Habrá altibajos, pero el potencial de éxito es grande. Lo primordial durante las negociaciones será la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestros soldados”.
Ataques israelíes dejan 9 muertos en el sur del Líbano
Ataques israelíes dejaron al menos nueve muertos y decenas de heridos en el sur del Líbano el viernes, informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA) libanesa.
Un dron israelí atacó un automóvil en la ciudad de Nabatieh y mató a dos personas que, según reportes, recogían ayuda alimentaria; una tercera resultó herida, informó la agencia Xinhua.
Un ataque aéreo nocturno en Harouf dejó cuatro muertos; otros dos ataques causaron tres muertos y cuatro heridos, según la NNA.
El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Líbano indicó que los ataques en varias localidades del distrito de Tiro provocaron al menos 37 heridos, entre ellos personal médico, mujeres y niños.
El ejército israelí emitió alertas de evacuación para varias ciudades del sur del Líbano. Hezbolá afirmó haber atacado drones, tropas, excavadoras militares y un tanque Merkava israelíes en distintas zonas del sur libanés.