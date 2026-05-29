Intereses internacionales

Qué hay detrás de la visita a la Casa Rosada del dueño del topacio azul más grande del mundo

El presidente tuvo este viernes una serie de reuniones con el objetivo de asegurar su programa económico atrayendo inversiones internacionales. El magnate británico Maurice Ostro explora la instalación de centros digitales en Argentina, mientras que ejecutivos farmacéuticos prometieron 8.000 millones de dólares para ciencia médica.