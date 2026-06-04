Antecedente en 2011

El espejo de la historia que refleja la disputa por el pliego de Michelli que Milei quiere retirar

La ofensiva de la Casa Rosada para "vetar" la postulación de María Verónica Michelli devolvió al centro de la escena un antecedente que tuvo acuerdo del Senado y rechazo del Ejecutivo: el derrotero de Juan Manuel Yalj, frenado hace quince años en medio de una fuerte tensión con el poder político del kirchnerismo.