La Asociación de Pequeña y Mediana Empresas de Santa Fe Capital advirtió con énfasis por la “alarmante” realidad económica de nuestra región, que requiere un abordaje “urgente” por parte de las autoridades ante el “escenario de vulnerabilidad extrema que golpea de frente al ciudadano de a pie, a las familias y a las pequeñas y medianas empresas”, y convocaron a las autoridades, legisladores y actores sociales a “reaccionar de manera urgente ante el impacto de la situación que trasciende lo financiero y afecta la salud mental de comerciantes, emprendedores y jefes de hogar que ya no ven una salida”.
Enfática advertencia de Apyme por la realidad económica en la región
“El endeudamiento es hoy una herramienta de subsistencia y no de inversión”, dicen en un comunicado la entidad gremial empresaria que, alerta, empuja a muchas familias a vivir una catástrofe financiera silenciosa.
“Hoy el endeudamiento ya no es una herramienta de progreso sino que se ha convertido en una estrategia de pura subsistencia”, dice la entidad que respalda su crítico diagnóstico en cifras que ponen a muchas familias argentinas al borde de la catástrofe: el volumen total de deuda de todas las familias suman 39 billones de pesos, con una morosidad del 11,2%, un porcentaje histórico que ha encendido todas las alarmas en entidades financieras de crédito de consumo, plataformas Fintech y mutuales.
En este contexto, dicen desde APYME Santa Fe Capital, “el plan recientemente lanzado por el Gobierno no es un verdadero plan de desendeudamiento que alivie o desahogue a las personas y a las empresas. La trampa, la letra chica y el debate de fondo de toda esta cuestión es que el problema radica en el sueldo, no en el crédito. Sin ingresos dignos ni recomposición salarial, el crédito se convierte en una soga al cuello”, al tiempo que advierten que “esta situación de asfixia constante genera una vulnerabilidad impresionante que ya superó los límites de la economía doméstica”.
Para la entidad, tanto en la provincia de Santa Fe como en el nivel de gobierno federal, no se han buscado soluciones de fondo como en el resto del mundo ante situaciones similares - como el Chapter 13 en Estados Unidos, la ley de Segunda Oportunidad en Uruguay o el programa Desenrola en Brasil - porque “no han tomado dimensión de la magnitud catastrófica de esta situación “ y proponen como salida “una herramienta jurídica urgente: el concurso de acreedores de particulares y el concurso de las pymes” porque, entienden. es la estrategia que puede generar el alivio más drástico e inmediato.
"Debemos perderle el miedo a las herramientas legales de crisis. El concurso y la quiebra programada deben asumirse como estrategias de defensa para frenar la sangría y permitir una reestructuración real", señalan desde la entidad. Mientras tanto, como alternativas para salvaguardar la supervivencia de los afectados, exigen y promueven el uso de herramientas de resistencia financiera, tales como: la declaración de inembargabilidad y la presentación de recursos de amparo, el uso del stop debit como mecanismo de desbancarización para evitar que los bancos vacíen las cuentas de sueldos de manera automática y la aplicación rigurosa de la Defensa del Consumidor frente a los abusos y tasas usurarias de las plataformas de crédito virtuales y mutuales.