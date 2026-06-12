La inflación en la provincia de Santa Fe fue de 2,3% 3n mayo, dos décimas más que el promedio nacional anunciada el jueves por el Indec, y acumuló los primeros cinco meses del año un 15,2%, impulsado fundamentalmente por los rubros Viviendas y servicios básicos (alquileres y servicios públicos), Atención médica y gastos para la salud y Alimentos y bebidas.
La inflación en Santa Fe fue dos décimas más alta que la nacional
Combustibles y servicios públicos lideran los aumentos los primeros cinco meses de 2026. El producto que más aumentó en el mes fue el tomate con el 45,8% pero también lo hicieron por encima de la inflación promedio la mayoría alimentos de los que integran la canasta familiar.
Los datos fueron difundidos por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) que informó que en los últimos 12 meses del año la inflación acumulada en la provincia de Santa Fe fue de 34,1% contra 36,2% del promedio nacional.
De acuerdo con el relevamiento provincial en mayo el rubro Viviendas y servicios básicos aumentó el 3,9%, Atención médica y gastos para la salud el 2,8%, Alimentos y bebidas el 2,4%, Educación 2,1%, Transporte y comunicaciones y Esparcimiento el 2% e Indumentaria 0,3%.
Los precios de los productos que mas aumentaron fueron los estacionales, fundamentalmente el de las frutas y verduras que en el caso del tomate redondo fue del 45,8%, seguido por la papa (19,3%) y la cebolla (13,5%), que fueron de alguna manera compensados con la baja del precio de la naranja (-17,5%).
Otro de los productos que habían aumentado por encima de la inflación promedio en el año fue la carne, en abril se ralentizó la suba de los precios, que en mayo sufrieron leves incrementos que no llegaron a un punto salvo la paleta que se incremntó el 2,5% y el hígado que lo hizo el 10,4%.
Además de las verduras también tuvieron aumentos de precios que en algunos casos duplicó la inflación promedio alimentos básicos en cualquiera de las canastas familiares que quiera tomarse como el litro de leche entera y las galletitas de agua envasadas (5,7%), la harina de trigo común (5,6%) el azúcar, el kilo de pan francés y el aceite de girasol (5,4%) el queso sardo y la manteca (5,2%), las gaseosas (4,8%), el queso crema (4%) y el dulce de leche (3,5%).
En el acumulado de los primeros cinco meses del año en la provincia de Santa Fe los precios que más aumentaron fueron el de los combustibles y lubricantes (59%), las tarifas de los servicios públicos (55,1%), la carne (50,1%), transporte público (44,3%), aceites y grasas (43%), alquileres (41,9%) y verduras (40,5%). Por el contrario lo que menos aumentó fue la indumentaria con el 13,2% promedio, dos puntos por debajo de la inflación acumulada.