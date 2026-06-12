Fue de 2,3% y acumula 15,2%

La inflación en Santa Fe fue dos décimas más alta que la nacional

Combustibles y servicios públicos lideran los aumentos los primeros cinco meses de 2026. El producto que más aumentó en el mes fue el tomate con el 45,8% pero también lo hicieron por encima de la inflación promedio la mayoría alimentos de los que integran la canasta familiar.