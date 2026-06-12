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La canasta básica tocó un piso, pero los alimentos aumentaron por encima del IPC

La Canasta Básica Total subió 2% en mayo, su menor valor desde septiembre, mientras que la Canasta Básica Alimentaria aumentó por encima de la inflación general tras cinco meses. Una familia tipo necesitó $681.246 para no caer en la indigencia y $1.498.741 para no quedar bajo la línea de pobreza.