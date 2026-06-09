Informe de Unicef

Bajó la pobreza infantil en Argentina durante el segundo tramo de 2025, pero temen que se revierta

El año pasado cerró con 42,3% de los niños, niñas y adolescentes argentinos pobres. La cifra es inferior a los dos períodos anteriores pero sigue siendo alta y la recuperación, frágil. Transferencias sociales y políticas no monetarias.