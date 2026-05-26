Nutrición y desigualdad social

Sobrepeso y desnutrición en Argentina: mapa de la malnutrición infantil

Un informe nacional reveló que en distintas regiones del país coexisten altos índices de sobrepeso con problemas de retraso en el crecimiento infantil. Especialistas advierten sobre el impacto de la pobreza, la mala alimentación y el acceso desigual a alimentos saludables.