El mes pasado muchos medios titularon el encuentro en Casa Rosada entre el presidente Javier Milei y Peter Thiel -dueño de la compañía de software y análisis de datos Palantir Technologies- como una “amenaza” o “vigilancia por parte de EEUU”. Pocos señalaron la histórica oportunidad que puede significar para el futuro de nuestro país: la Inteligencia Artificial y el avance tecnológico pueden optimizar el funcionamiento del Puerto de Rosario y además convertir a la Argentina en un referente de seguridad inteligente de América Latina, con el objetivo claro de erradicar la inseguridad, pero sobre todo la histórica problemática del narcotráfico.
Por qué el encuentro entre Milei y Palantir puede ser la clave para modernizar Argentina
Puerto de Amberes, el caso de éxito europeo
Amberes es el segundo puerto de Europa y uno de los más grandes del mundo en movimiento de contenedores. Durante años sufrió ingreso masivo de cocaína, corrupción interna, demoras y pérdidas millonarias. En 2023, se decomisaron 121 toneladas de droga. Pero en lugar de quedarse en la impotencia, Bélgica apostó fuerte por la tecnología. Con sistemas avanzados de integración de datos, IA y análisis predictivo (herramientas del mismo ecosistema que ofrece Palantir), lograron:
- Reducir drásticamente los tiempos de inspección sin aumentar el personal.
- Detectar anomalías en tiempo real cruzando manifiestos, cámaras, sensores, historial de contenedores y bases de inteligencia.
- Bajar las incautaciones a 55 toneladas en 2025 (no porque entró menos droga, sino porque el sistema se volvió mucho más efectivo para interceptarla).
El resultado no fue solo menos droga, fue un puerto más eficiente, confiable y atractivo para el comercio global.
¿Cuál es la oportunidad para Rosario?
Rosario es la puerta de salida del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas que alimentan al mundo con soja, maíz y trigo. Sin embargo, durante años también fue la entrada del narcotráfico más violento del país. En 2023, en la ciudad se registraron 262 homicidios, la mayoría vinculados a bandas que usaban el puerto y sus alrededores como base de operaciones. El Plan Bandera, impulsado por Patricia Bullrich y continuado por el gobierno de Milei, ya logró una baja histórica: en enero de 2026 Rosario registró el mes con menos homicidios de su historia reciente. Pero el problema estructural sigue.
La brecha que Palantir puede cerrar
La plataforma Gotham de Palantir (la misma que usan el Ejército de EEUU, Israel, Ucrania y varios puertos europeos de primer nivel) permite exactamente lo que Rosario necesita:
- Cruzar en segundos millones de datos de manifiestos, cámaras portuarias, historial de empresas, movimientos bancarios sospechosos y alertas de inteligencia.
- Generar “risk scores” (puntuaciones de riesgo) automáticos para contenedores y operadores.
- Integrarse con la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) que ya creó el Ministerio de Seguridad de la Nación.
- Operar bajo el marco del Decreto 941/25, que refundó las bases de datos del Estado precisamente para que este tipo de herramientas funcionen.
No se trata de “entregar datos a una empresa extranjera”, se trata de recuperar el control que en la actualidad no tenemos. Hoy el narcotráfico cruza el Puerto de Rosario con una facilidad que el Estado argentino no puede controlar. Palantir no viene a “espiar a los argentinos”, viene a darles al Estado la misma herramienta que ya usan los países que sí protegen sus fronteras y sus exportaciones.
Entonces, los beneficios están a la vista:
- Seguridad nacional: Menos droga en las calles de Rosario, Santa Fe y el resto del país. Menos violencia. Menos corrupción en las terminales portuarias.
- Agroexportaciones: Un puerto más rápido y confiable significa menos demoras, menos costos logísticos y mayor confianza de los compradores internacionales. Argentina puede dejar de perder millones por contenedores retenidos o por reputación dañada.
- Polo tecnológico: Rosario (y por extensión Santa Fe) puede convertirse en el primer hub de puertos inteligentes de América Latina. Eso atrae inversión, genera empleo calificado y crea un ecosistema de startups alrededor de la analítica de datos.
- Soberanía real: Un Estado que no puede controlar lo que entra y sale de su principal puerto no es soberano. Un Estado que usa IA de primer nivel para defender sus fronteras y su economía sí lo es.
La reunión con Thiel no fue un gesto simbólico, sino la confirmación de que Argentina está siendo mirada por los jugadores más serios del mundo Tech y de defensa. El DNU 941/25 fue el primer paso institucional, pero falta la ejecución.
El modelo es claro. Amberes lo hizo. Rosario puede hacerlo mejor y más rápido.
Y siempre la misma incertidumbre: si Argentina se atreve o no a usar la mejor herramienta disponible para proteger lo que produce y para dejar de ser el patio trasero del narcotráfico internacional.