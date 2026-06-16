Datos de la Bolsa de Comercio de Rosario

Agro, minería y energía impulsan el ingreso de divisas: Argentina registró un récord de USD 17.605 millones en el primer cuatrimestre

La agroindustria mantuvo su liderazgo como principal generadora de dólares, mientras que la minería y el sector energético alcanzaron niveles históricos y se consolidan como nuevos motores de las exportaciones argentinas.