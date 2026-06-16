Panorama Agrícola Semanal

Comenzó la siembra de cebada y avanza la campaña fina, mientras se acerca el final de la cosecha de soja

Las recientes lluvias registradas en gran parte del área agrícola argentina mejoraron la disponibilidad de humedad para los cultivos de invierno y permitieron acelerar la siembra de trigo y el inicio de una nueva campaña de cebada. Al mismo tiempo, la cosecha de soja ingresa en su etapa final y el maíz mantiene buenos niveles de rendimiento, según el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.