La campaña agrícola 2026/27 comenzó a tomar ritmo con el avance de la siembra de los cultivos de invierno.
Comenzó la siembra de cebada y avanza la campaña fina, mientras se acerca el final de la cosecha de soja
Las recientes lluvias registradas en gran parte del área agrícola argentina mejoraron la disponibilidad de humedad para los cultivos de invierno y permitieron acelerar la siembra de trigo y el inicio de una nueva campaña de cebada. Al mismo tiempo, la cosecha de soja ingresa en su etapa final y el maíz mantiene buenos niveles de rendimiento, según el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Las precipitaciones registradas durante las últimas semanas generaron condiciones favorables para la implantación de trigo y cebada en buena parte del país, aunque también provocaron algunas demoras operativas en zonas donde el exceso de humedad dificultó el ingreso de maquinaria.
La siembra de trigo ya cubre más del 44% del área proyectada
De acuerdo con el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra de trigo alcanzó el 44,2% de las 6,5 millones de hectáreas previstas para la campaña 2026/27.
Durante la última semana, las labores avanzaron 11,8 puntos porcentuales gracias a la recuperación de humedad superficial registrada principalmente en el centro del país.
Las tareas se concentraron en sectores de Córdoba, Santa Fe y la región núcleo, donde las lluvias permitieron mejorar las condiciones de implantación. Sin embargo, en las regiones del norte y del sur del área agrícola el ritmo fue más lento debido a problemas de piso y elevados niveles de humedad ambiente.
Los técnicos destacan que las reservas hídricas actuales generan un escenario favorable para el desarrollo inicial del cultivo, aunque la evolución climática durante las próximas semanas será determinante para consolidar las expectativas productivas.
Arrancó una nueva campaña de cebada con perspectivas de crecimiento
Uno de los datos más destacados del informe es el inicio formal de la campaña de cebada 2026/27.
Hasta el momento, la siembra alcanzó el 19% de las 1,35 millones de hectáreas proyectadas para esta temporada.
Las labores muestran avances importantes en el centro y norte del país, donde la humedad superficial permitió una buena implantación. No obstante, el progreso nacional continúa condicionado por la situación en el sur del área agrícola, especialmente en Buenos Aires y La Pampa, regiones que concentran la mayor superficie destinada al cereal.
En estas zonas, las recientes precipitaciones dificultaron el acceso a los lotes y ralentizaron las tareas de siembra.
A pesar de ello, las perspectivas para la cebada son positivas. La Bolsa de Cereales proyecta una expansión de la superficie sembrada respecto de la campaña anterior, impulsada principalmente por una recuperación del área en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y en el Centro bonaerense.
La soja entra en su tramo final con rendimientos superiores al ciclo pasado
Mientras avanzan los cultivos de invierno, la cosecha de soja se encuentra prácticamente finalizada.
A nivel nacional ya se recolectó el 95,2% de la superficie apta, luego de un progreso semanal de 3,5 puntos porcentuales.
El rendimiento promedio nacional se ubica en 31,7 quintales por hectárea, un resultado que supera en 6,7% al obtenido durante la campaña anterior.
Las tareas restantes se concentran principalmente en regiones del norte y del sur del país, aunque los resultados obtenidos hasta el momento permiten sostener una proyección de producción nacional de 50,1 millones de toneladas.
Entre los datos más destacados figuran los excelentes rendimientos logrados en el NOA y el NEA. En el caso del NOA, la campaña registra el segundo mejor rendimiento de la serie histórica de la Bolsa de Cereales, mientras que en el NEA se alcanzan 29,2 quintales por hectárea, el tercer mejor resultado registrado.
Asimismo, el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires marcó un récord histórico de rendimiento, ubicándose un 4,5% por encima de la mejor marca previa.
El maíz mantiene muy buenos rindes
Por otra parte, la cosecha de maíz con destino a grano comercial alcanzó el 43,6% de la superficie apta a nivel nacional.
Durante la última semana el avance fue de tres puntos porcentuales y el rendimiento promedio nacional se ubica en 82,1 quintales por hectárea.
Los mayores progresos se observan en la provincia de Córdoba, especialmente en el norte provincial, donde continúa la recolección de los planteos tardíos.
Los rindes obtenidos muestran resultados superiores a los promedios históricos. En el Centro-Norte cordobés los productores registran rendimientos de 78,5 quintales por hectárea, un 19% por encima del promedio de las últimas cinco campañas. En tanto, en el Sur de Córdoba los rindes alcanzan 80,1 quintales por hectárea, superando en un 9% la media histórica reciente.
En el oeste de Buenos Aires comenzaron las primeras cosechas de maíz tardío, aunque las tareas avanzan con cierta lentitud debido a la elevada humedad acumulada en los perfiles de suelo.
Perspectivas favorables para la campaña
Con la siembra de cebada ya en marcha y el trigo avanzando sobre buena parte del área agrícola, el sector agropecuario inicia la campaña fina con un escenario climático que, por el momento, resulta favorable para la implantación de los cultivos.
Al mismo tiempo, los buenos resultados obtenidos en soja y maíz permiten sostener las proyecciones productivas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que estima una cosecha de 50,1 millones de toneladas de soja y 64 millones de toneladas de maíz.
De mantenerse las actuales condiciones climáticas, la campaña 2026/27 podría consolidarse como un nuevo ciclo de buenos resultados para la producción agrícola argentina, tanto en los cultivos de invierno como en los granos gruesos que están finalizando su cosecha.