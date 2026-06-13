13° Congreso Ganadero de Rosario

La ganadería argentina moviliza US$ 20.000 millones al año y atraviesa un momento histórico

La ganadería argentina atraviesa un escenario inédito de valorización que impulsa inversiones por alrededor de US$ 20.000 millones anuales. Y abre así una ventana de oportunidades para los productores que logren mejorar la eficiencia de sus sistemas