Aumentaron 50% en volumen y 36% en valor

El sector citrícola consolida su recuperación con cifras históricas de exportación

Las exportaciones del complejo de cítricos agrios registraron durante el primer cuatrimestre de 2026 su mejor desempeño de los últimos 20 años. Impulsadas por la fuerte demanda de limones frescos, jugo concentrado y aceite esencial, las ventas al exterior crecieron 36% en valor y 50% en volumen, generando ingresos por más de 108 millones de dólares.