El complejo citrícola argentino atraviesa uno de sus mejores momentos en materia de comercio exterior. Durante el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones de cítricos agrios, principalmente limón y sus derivados, registraron un crecimiento interanual del 36% en valor y del 50% en volumen, alcanzando cifras que representan el mejor desempeño de las últimas dos décadas.
El sector citrícola consolida su recuperación con cifras históricas de exportación
Las exportaciones del complejo de cítricos agrios registraron durante el primer cuatrimestre de 2026 su mejor desempeño de los últimos 20 años. Impulsadas por la fuerte demanda de limones frescos, jugo concentrado y aceite esencial, las ventas al exterior crecieron 36% en valor y 50% en volumen, generando ingresos por más de 108 millones de dólares.
Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, las ventas externas del sector generaron ingresos por 108 millones de dólares y totalizaron 50.085 toneladas exportadas entre enero y abril.
Los datos, elaborados por las Subsecretarías de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional y de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, reflejan un escenario favorable para la producción argentina, que aprovechó el pico de cosecha en el hemisferio sur para abastecer a mercados estratégicos de Europa y América del Norte.
Un crecimiento impulsado por los limones frescos
Uno de los principales motores del desempeño exportador fue el segmento de limones frescos, que experimentó una expansión notable durante el período analizado.
Las exportaciones de fruta fresca crecieron un 76% en volumen y un 129% en valor respecto del mismo período de 2025, alcanzando ventas por 26 millones de dólares. Esto representa un incremento interanual cercano a los 15 millones de dólares.
El resultado evidencia una recuperación de la demanda internacional y una mayor inserción de la producción argentina en mercados altamente competitivos, donde la calidad del limón nacional continúa siendo uno de sus principales atributos diferenciales.
Por otra parte, el jugo concentrado de limón también mostró una evolución positiva. Las exportaciones crecieron un 23,6% en volumen y un 67,1% en valor, alcanzando los 32,4 millones de dólares y generando un incremento de 13 millones de dólares respecto al mismo período del año anterior.
El aceite esencial marcó un nuevo récord
Otro de los productos destacados fue el aceite esencial de limón, uno de los derivados de mayor valor agregado dentro de la cadena citrícola.
Las exportaciones alcanzaron los 48,2 millones de dólares, estableciendo un récord histórico para el sector y superando en un 6% los registros de 2025.
A su vez, el valor promedio por tonelada exportada se ubicó en 24.477 dólares, cifra que representa un aumento del 9% respecto del año anterior. Este comportamiento refleja la sostenida demanda internacional de aceites esenciales utilizados por las industrias alimenticia, cosmética, farmacéutica y de productos de limpieza.
Nuevos mercados y mayor presencia internacional
Estados Unidos se consolidó como uno de los principales destinos de los productos derivados del limón argentino, acompañado por Irlanda, Países Bajos, Rusia e Italia.
Sin embargo, uno de los datos más relevantes del informe es la fuerte expansión registrada en mercados emergentes y de alto potencial de crecimiento.
Las exportaciones hacia China aumentaron un 921% respecto del primer cuatrimestre de 2025, mientras que España registró un incremento del 729%. También se destacaron Francia, con un crecimiento del 640%; Japón, con una suba del 217%; y Grecia, donde las ventas avanzaron un 176%.
Estos resultados reflejan una mayor diversificación de destinos comerciales y una creciente inserción de los productos argentinos en mercados internacionales cada vez más exigentes.
Con una combinación de buenos niveles de producción, demanda sostenida y precios favorables para algunos de sus principales productos, el complejo citrícola argentino consolida su posición como uno de los sectores más dinámicos de las economías regionales y una importante fuente de generación de divisas para el país.