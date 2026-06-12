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CARSFE aportó su visión estratégica sobre el sector lácteo en un panel junto al CFI

En su exposición, Riva planteó la situación histórica del sector en cuanto a nivel productivo y la necesidad de determinar hacia donde queremos ir como país en cuanto a la comercialización y exportación de la leche.

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El jueves 4 de junio se llevó adelante un panel de lechería en conjunto, entre el Gobierno de la provincia de Santa Fe, Carsfe y el Consejo Federal de Inversiones, donde se abordó la realidad del sector, proyección, actores intermedios y articulación público-privada.

Propuesta

En el marco del programa federal de formación en gestión pública "Gestión para el Desarrollo" dictado por el CFI a jóvenes de entre 20 y 35 años del país.

Representando a nuestra entidad, participó el Coordinador de Lechería Pablo Riva, quien disertó junto al Director provincial de administración Pablo Gandolfo y representantes de la consultora Endógena.

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En su exposición, Riva planteó la situación histórica del sector en cuanto a nivel productivo y la necesidad de determinar hacia donde queremos ir como país en cuanto a la comercialización y exportación de la leche.

Claves

El espacio sirvió como un puente clave para transferir experiencias hacia los futuros cuadros de la gestión pública.

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La jornada concluyó con el compromiso de los participantes de seguir propiciando herramientas técnicas que den respuesta a los desafíos estructurales de la lechería, entendiendo que la competitividad del sector lácteo argentino requiere de planificación, innovación constante y una visión global unificada.

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