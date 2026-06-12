El jueves 4 de junio se llevó adelante un panel de lechería en conjunto, entre el Gobierno de la provincia de Santa Fe, Carsfe y el Consejo Federal de Inversiones, donde se abordó la realidad del sector, proyección, actores intermedios y articulación público-privada.
CARSFE aportó su visión estratégica sobre el sector lácteo en un panel junto al CFI
En su exposición, Riva planteó la situación histórica del sector en cuanto a nivel productivo y la necesidad de determinar hacia donde queremos ir como país en cuanto a la comercialización y exportación de la leche.
Propuesta
En el marco del programa federal de formación en gestión pública "Gestión para el Desarrollo" dictado por el CFI a jóvenes de entre 20 y 35 años del país.
Representando a nuestra entidad, participó el Coordinador de Lechería Pablo Riva, quien disertó junto al Director provincial de administración Pablo Gandolfo y representantes de la consultora Endógena.
En su exposición, Riva planteó la situación histórica del sector en cuanto a nivel productivo y la necesidad de determinar hacia donde queremos ir como país en cuanto a la comercialización y exportación de la leche.
Claves
El espacio sirvió como un puente clave para transferir experiencias hacia los futuros cuadros de la gestión pública.
La jornada concluyó con el compromiso de los participantes de seguir propiciando herramientas técnicas que den respuesta a los desafíos estructurales de la lechería, entendiendo que la competitividad del sector lácteo argentino requiere de planificación, innovación constante y una visión global unificada.