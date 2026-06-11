Ganadería

La Sociedad Rural de Santa Fe advirtió sobre el sistema VISEC y pidió cautela a los productores

A través de un comunicado, la Sociedad Rural de Santa Fe manifestó su preocupación por el avance de plataformas privadas de certificación vinculadas a las nuevas exigencias de trazabilidad de la Unión Europea y recomendó a los productores informarse y evaluar las implicancias antes de adherirse al sistema VISEC.