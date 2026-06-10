Informe SEA

El clima frena la siembra de trigo en el centro-norte, mientras la cosecha gruesa entra en su recta fina

Las lluvias e inestabilidad registradas durante el último tramo del período detuvieron el constante avance de las sembradoras de trigo y los frentes de cosecha de la campaña gruesa en los doce departamentos del centro-norte santafesino. Aunque las precipitaciones paralizaron transitoriamente las labores, consolidan una excelente reserva hídrica en los perfiles de suelo para el arranque de la cosecha fina 2026.