Análisis

Entre Ríos: mayo cerró con fuerte déficit de lluvias y alertan por una caída histórica del área arrocera

El informe semanal de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos advirtió sobre la escasez de precipitaciones durante mayo, el avance acelerado de la siembra de trigo y un escenario crítico para el arroz por los altos costos productivos. También anticipó un invierno templado bajo la influencia de El Niño.