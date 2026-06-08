Ya cubre un tercio del área proyectada

Trigo 2026/27: la siembra acelera y marca uno de los mejores comienzos de la última década

La campaña fina 2026/27 comenzó con un fuerte impulso en las principales regiones agrícolas del país. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra de trigo ya cubre el 32,4% del área prevista y avanza a un ritmo superior al promedio histórico. Mientras tanto, la cosecha de soja consolida rindes excepcionales y el maíz mantiene perspectivas récord en varias regiones productivas.