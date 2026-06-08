La campaña triguera 2026/27 muestra uno de los mejores comienzos de los últimos años. Favorecida por una adecuada disponibilidad hídrica en gran parte de la región agrícola, la siembra del cereal avanza a un ritmo excepcional y ya alcanza el 32,4% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas para esta temporada.
Trigo 2026/27: la siembra acelera y marca uno de los mejores comienzos de la última década
La campaña fina 2026/27 comenzó con un fuerte impulso en las principales regiones agrícolas del país. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra de trigo ya cubre el 32,4% del área prevista y avanza a un ritmo superior al promedio histórico. Mientras tanto, la cosecha de soja consolida rindes excepcionales y el maíz mantiene perspectivas récord en varias regiones productivas.
De acuerdo con el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, durante la última semana las labores registraron un avance de 18,2 puntos porcentuales, superando ampliamente los registros habituales para esta época del año.
El progreso de implantación se ubica actualmente 12,4 puntos porcentuales por encima del promedio de los últimos cinco años y 8,8 puntos por encima de la campaña anterior, reflejando las favorables condiciones que presenta el perfil de humedad en los suelos.
El norte lidera las labores de implantación
Las mayores velocidades de siembra se observaron en el Nordeste Argentino (NEA), el Centro-Norte de Córdoba y el Núcleo Norte, regiones donde el avance semanal osciló entre 27 y 41 puntos porcentuales.
Los técnicos destacan que la disponibilidad de agua acumulada durante el otoño permitió una rápida preparación de lotes y una implantación sin mayores interrupciones, generando un escenario muy favorable para el establecimiento inicial del cultivo.
También sobresale el desempeño del sudoeste bonaerense y sur pampeano, donde la superficie sembrada ya supera el 20% del área prevista. Se trata del segundo año consecutivo en que esta región alcanza ese nivel de avance a esta altura del calendario agrícola.
La soja se encamina a una de las mejores campañas de la historia
Mientras la nueva campaña de trigo toma impulso, la cosecha de soja continúa entregando resultados altamente positivos.
La recolección ya cubre el 91,7% del área apta nacional, luego de avanzar siete puntos porcentuales durante la última semana. El ritmo de cosecha mantiene una ventaja de 11 puntos respecto del ciclo anterior y de 7,4 puntos frente al promedio de las últimas cinco campañas.
Los números productivos también generan expectativas. El rendimiento promedio nacional alcanza los 32 quintales por hectárea, ubicándose como el segundo mejor registro histórico de la serie relevada por la Bolsa de Cereales y superando en un 2% el promedio de las cinco mejores campañas registradas.
En el norte agrícola los rindes continúan por encima de los promedios históricos, mientras que en el sur del país las labores avanzan más lentamente y con resultados algo inferiores debido a las condiciones climáticas registradas durante el ciclo.
Por su parte, la soja de segunda presenta un avance de cosecha del 81% y un rendimiento medio de 26,5 quintales por hectárea.
Frente a este panorama, la entidad mantiene su proyección de producción nacional en 50,1 millones de toneladas.
El maíz sostiene expectativas de una gran cosecha
La cosecha de maíz con destino a grano comercial también continúa avanzando con resultados alentadores.
A nivel nacional, las labores alcanzan el 40,6% del área apta, con un rendimiento promedio de 82,7 quintales por hectárea.
Los mejores resultados se observan en las regiones Núcleo Norte, Núcleo Sur y Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, donde los rendimientos promedian entre 94 y 100 quintales por hectárea.
Particularmente destacable es el desempeño del Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, que registra un promedio de 94,6 quintales por hectárea, constituyendo el mejor resultado histórico para esa región desde que la Bolsa realiza sus relevamientos.
En cuanto a los maíces tardíos, el 96% de la superficie ya alcanzó la madurez fisiológica y espera una reducción adicional de humedad en los granos para acelerar las tareas de cosecha.
Bajo estas condiciones, la proyección de producción nacional se mantiene en 64 millones de toneladas.
El sorgo mantiene resultados estables
La cosecha de sorgo granífero también continúa avanzando en las principales zonas productivas del país.
Tras un progreso de 14,5 puntos porcentuales en las últimas dos semanas, la recolección cubre el 49% del área apta nacional y presenta un rendimiento promedio de 44,6 quintales por hectárea.
Según la Bolsa de Cereales, los resultados obtenidos hasta el momento permiten sostener las previsiones productivas para el cultivo. Además, prácticamente toda la superficie pendiente de cosecha ya alcanzó la madurez fisiológica y aguarda condiciones adecuadas de humedad para ingresar con las máquinas.
Los datos relevados muestran un panorama favorable para los principales cultivos extensivos del país. La combinación de buenas reservas hídricas, elevados rendimientos en soja y maíz y una rápida implantación del trigo genera expectativas positivas para el desarrollo de la campaña agrícola 2026/27.
De mantenerse las actuales condiciones climáticas, el sector podría encaminarse hacia otra temporada de altos volúmenes productivos, consolidando el aporte de los granos a la economía argentina y al ingreso de divisas por exportaciones.