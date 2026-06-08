AgroActiva 2026 Edición BNA también es punto de encuentro para personalidades que comparten una misma raíz: el vínculo con el interior productivo. Ese es el caso de Leonardo Ponzio, exfutbolista profesional y actual productor agropecuario, quien volvió a visitar la muestra y a recorrer sus calles, como lo hace cada año.
Leo Ponzio en AgroActiva: del fútbol al campo, con el interior como bandera
“Gracias por hacer esto tan cerca de mi pueblo. Acá está la región pura y grandes marcas internacionales. Eso refleja lo que somos. Es un lugar estratégico que brinda la posibilidad de reunir a miles de personas y mostrar lo grande que es el país”, expresó.
Después de una extensa carrera en el fútbol, Ponzio eligió profundizar su camino en la actividad agropecuaria, una historia que lo une a su familia, a su pueblo y a las generaciones que lo precedieron.
Lugar estratégico
“Gracias por hacer esto tan cerca de mi pueblo. Acá está la región pura y grandes marcas internacionales. Eso refleja lo que somos. Es un lugar estratégico que brinda la posibilidad de reunir a miles de personas y mostrar lo grande que es el país”, expresó.
El exjugador destacó que su vínculo con el campo nació desde chico, junto a su padre y su abuelo, y que hoy representa una elección de vida.
“Somos del interior, hemos invertido en esto, nos gusta mucho y eso tiene un aliciente bueno: cuando algo te gusta, querés estar más arriba que nunca. Uno lo trae de familia. Hoy está todo tan moderno y tecnológico que hay que aprender e imponerse día a día para seguir mejorando”, señaló.
Para Ponzio, el productor argentino tiene una característica que lo define: seguir adelante, incluso frente a las dificultades.
ADN del productor argentino
“Está en el ADN del productor argentino no dejar nunca de ir para adelante. Siempre va a haber complicaciones, pero tenemos que mostrar lo que somos y que todo trascienda mediante el compromiso de la palabra”, afirmó.
Con su presencia, AgroActiva volvió a reflejar esa identidad que cruza generaciones, oficios y caminos: el campo como origen, como futuro y como una forma de representar al interior argentino.