Edición 2026

Leo Ponzio en AgroActiva: del fútbol al campo, con el interior como bandera

“Gracias por hacer esto tan cerca de mi pueblo. Acá está la región pura y grandes marcas internacionales. Eso refleja lo que somos. Es un lugar estratégico que brinda la posibilidad de reunir a miles de personas y mostrar lo grande que es el país”, expresó.