#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Edición 2026

Leo Ponzio en AgroActiva: del fútbol al campo, con el interior como bandera

“Gracias por hacer esto tan cerca de mi pueblo. Acá está la región pura y grandes marcas internacionales. Eso refleja lo que somos. Es un lugar estratégico que brinda la posibilidad de reunir a miles de personas y mostrar lo grande que es el país”, expresó.

Ponzio eligió profundizar su camino en la actividad agropecuaria, una historia que lo une a su familia, a su pueblo y a las generaciones que lo precedieron.Ponzio eligió profundizar su camino en la actividad agropecuaria, una historia que lo une a su familia, a su pueblo y a las generaciones que lo precedieron.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

AgroActiva 2026 Edición BNA también es punto de encuentro para personalidades que comparten una misma raíz: el vínculo con el interior productivo. Ese es el caso de Leonardo Ponzio, exfutbolista profesional y actual productor agropecuario, quien volvió a visitar la muestra y a recorrer sus calles, como lo hace cada año.

Después de una extensa carrera en el fútbol, Ponzio eligió profundizar su camino en la actividad agropecuaria, una historia que lo une a su familia, a su pueblo y a las generaciones que lo precedieron.

Lugar estratégico

“Gracias por hacer esto tan cerca de mi pueblo. Acá está la región pura y grandes marcas internacionales. Eso refleja lo que somos. Es un lugar estratégico que brinda la posibilidad de reunir a miles de personas y mostrar lo grande que es el país”, expresó.

Mirá tambiénAgroActiva: negocios millonarios, récord de operaciones y empresas que ya proyectan nuevas ventas tras la muestra

El exjugador destacó que su vínculo con el campo nació desde chico, junto a su padre y su abuelo, y que hoy representa una elección de vida.

“Somos del interior, hemos invertido en esto, nos gusta mucho y eso tiene un aliciente bueno: cuando algo te gusta, querés estar más arriba que nunca. Uno lo trae de familia. Hoy está todo tan moderno y tecnológico que hay que aprender e imponerse día a día para seguir mejorando”, señaló.

Para Ponzio, el productor argentino tiene una característica que lo define: seguir adelante, incluso frente a las dificultades.

ADN del productor argentino

“Está en el ADN del productor argentino no dejar nunca de ir para adelante. Siempre va a haber complicaciones, pero tenemos que mostrar lo que somos y que todo trascienda mediante el compromiso de la palabra”, afirmó.

Mirá tambiénAgroActiva 2026: Banco Nación recibió solicitudes de crédito por USD 11.850 millones, un 78% más que en 2025

Con su presencia, AgroActiva volvió a reflejar esa identidad que cruza generaciones, oficios y caminos: el campo como origen, como futuro y como una forma de representar al interior argentino.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Agroactiva

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro