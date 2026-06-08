El banco del agro argentino

AgroActiva 2026: Banco Nación recibió solicitudes de crédito por USD 11.850 millones, un 78% más que en 2025

Como naming sponsor de esta edición, la entidad financiera emitió 18.664 certificados para maquinaria agrícola nueva y usada, por un monto total de USD 11.850 millones. En cantidad de solicitudes, el resultado representa un crecimiento del 78% respecto de AgroActiva 2025, marcando un nuevo hito en el acompañamiento financiero al sector de la maquinaria agrícola.