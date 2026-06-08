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AgroActiva 2026: Banco Nación recibió solicitudes de crédito por USD 11.850 millones, un 78% más que en 2025

Como naming sponsor de esta edición, la entidad financiera emitió 18.664 certificados para maquinaria agrícola nueva y usada, por un monto total de USD 11.850 millones. En cantidad de solicitudes, el resultado representa un crecimiento del 78% respecto de AgroActiva 2025, marcando un nuevo hito en el acompañamiento financiero al sector de la maquinaria agrícola.

El Banco Nación redobló su apuesta en AgroActiva 2026 con financiamiento récord y nuevas herramientas para productoresEl Banco Nación redobló su apuesta en AgroActiva 2026 con financiamiento récord y nuevas herramientas para productores
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AgroActiva 2026 Edición BNA volvió a consolidarse como una plataforma clave para la generación de negocios, inversión y financiamiento productivo. Durante los cuatro días de la muestra, Banco Nación alcanzó resultados altamente positivos y registró un récord en el volumen de solicitudes de crédito vinculadas al sector agroindustrial.

Como naming sponsor de esta edición, la entidad financiera emitió 18.664 certificados para maquinaria agrícola nueva y usada, por un monto total de USD 11.850 millones. En cantidad de solicitudes, el resultado representa un crecimiento del 78% respecto de AgroActiva 2025, marcando un nuevo hito en el acompañamiento financiero al sector de la maquinaria agrícola.

Agroactiva 2026- Foto: El LitoralAgroActiva 2026 Edición BNA volvió a demostrar que es el lugar donde el campo encuentra las herramientas para proyectar su futuro.

El fuerte movimiento registrado durante la exposición refleja el interés de productores, contratistas, MiPyMEs y grandes empresas por acceder a herramientas concretas para invertir, renovar equipamiento, incorporar tecnología y seguir fortaleciendo la producción agroindustrial argentina.

Financiamiento para producir, invertir y crecer

Durante AgroActiva 2026, Banco Nación presentó una propuesta sólida y competitiva, con líneas de crédito diseñadas para acompañar las necesidades del sector productivo.

Las entidades financieras ofrecerán líneas especiales para maquinaria e insumos.AgroActiva 2026 Edición BNA volvió a demostrar que es el lugar donde el campo encuentra las herramientas para proyectar su futuro.

Entre las principales herramientas se destacaron las tasas especiales en pesos desde el 12% y alternativas de financiamiento en dólares al 0%, consolidando a la entidad como una de las opciones más atractivas del mercado para el agro.

La oferta estuvo orientada a maquinaria agrícola, capital de trabajo, inversión productiva, comercio exterior y distintas soluciones financieras para empresas de diferentes escalas.

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En materia de comercio exterior, Banco Nación también registró un fuerte movimiento: se recibieron 361 solicitudes de financiamiento por un total de USD 534 millones, lo que evidencia el interés de las empresas por herramientas destinadas a impulsar exportaciones y potenciar negocios internacionales.

AgroActiva, donde el financiamiento se transforma en negocios

Los resultados obtenidos por Banco Nación ratifican el rol de AgroActiva como uno de los grandes centros de negocios del país. La muestra no solo reúne a productores, empresas, instituciones y tecnología, sino que también permite que el financiamiento llegue de manera directa al sector que invierte, produce y genera empleo.

Desde AgroActiva celebramos estos indicadores, que reflejan el dinamismo del campo argentino y la importancia de contar con aliados estratégicos capaces de acompañar el crecimiento del sistema productivo.

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Con una edición marcada por la innovación, la inversión, los negocios y la presencia de miles de agroactivistas, AgroActiva 2026 Edición BNA volvió a demostrar que es el lugar donde el campo encuentra las herramientas para proyectar su futuro.

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